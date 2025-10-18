Bia do Brás lamenta morte de sua cachorrinha de estimação: “A casa está vazia, sem vida”

Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás, compartilhou nas redes sociais, na manhã deste sábado (18/10), a triste notícia da morte de sua cadela, Sophie. A ex-BBB fez uma publicação em homenagem a querida amiga lamentando a perda.
“Que dor, que dor, meu Deus! Não acredito, filha, que você nos deixou. Te amo tanto não consigo me imaginar sem você!! A casa está vazia, sem graça, sem vida. Cada canto que eu olho, vejo você”, escreveu Bia na legenda da publicação.
“E agora? Quando eu estiver triste e chorando, quem vai vir tentar lamber minhas lágrimas e deitar no meu colo? Não consigo acreditar… Por quê? Por que você me deixou??”, lamentou.
Nos comentários da publicação, famosos prestaram apoio e lamentaram a perda de Bia. “Sinto muito, Bia! Que Deus conforte seu coraçãozinho”, disse Aline Patriarca. “Sinto Muito”, escreveu Eliana. “Força Bia! Que Deus conforte seu coração”, afirmou Anny, também ex-BBB.