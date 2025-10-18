Bia do Brás lamenta morte de sua cachorrinha de estimação: “A casa está vazia, sem vida”

Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás, compartilhou nas redes sociais, na manhã deste sábado (18/10), a triste notícia da morte de sua cadela, Sophie. A ex-BBB fez uma publicação em homenagem a querida amiga lamentando a perda.

“Que dor, que dor, meu Deus! Não acredito, filha, que você nos deixou. Te amo tanto não consigo me imaginar sem você!! A casa está vazia, sem graça, sem vida. Cada canto que eu olho, vejo você”, escreveu Bia na legenda da publicação.

Sophie, da raça Lulu da Pomerânia, fazia parte da família há mais de dez anos, de acordo com a apresentadora. “Estamos juntas há mais de dez anos. Passei toda a minha adolescência mais feliz por ter você. Desde o primeiro momento em que chegou em casa, você trouxe tanta alegria pra gente”, continuou a ex-reality.

“E agora? Quando eu estiver triste e chorando, quem vai vir tentar lamber minhas lágrimas e deitar no meu colo? Não consigo acreditar… Por quê? Por que você me deixou??”, lamentou.

Nos comentários da publicação, famosos prestaram apoio e lamentaram a perda de Bia. “Sinto muito, Bia! Que Deus conforte seu coraçãozinho”, disse Aline Patriarca. “Sinto Muito”, escreveu Eliana. “Força Bia! Que Deus conforte seu coração”, afirmou Anny, também ex-BBB.