Bia do Brás revela que faz testes na Globo e cita Grazi Massafera como inspiração

Durante a festa de lançamento da novela Três Graças, em São Paulo, a influenciadora Bia do Brás conversou com a repórter Tati Apocalypse e revelou que está em processo de transição de carreira. Conhecida por seu carisma e presença nas redes sociais, Bia contou que vem estudando atuação e já iniciou conversas com a Globo para integrar o elenco de futuras produções. “Estou fazendo testes, estudando, e acredito que em breve estarei nas telinhas como atriz”, afirmou.

Bia lembrou ainda que seu primeiro contato com Aguinaldo Silva aconteceu muito antes da fama. “Conheci o Aguinaldo há anos, no teatro. Hoje quero dizer pra ele: lembra de mim, danado? Já tô pronta pra fazer novela”, brincou, entre risadas. A influenciadora revelou que, além do autor, mantém amizade com o roteirista Daniel Ortiz, o que reforça seu desejo de estrear nas novelas.

Apesar da desenvoltura diante das câmeras, Bia admitiu que os testes para televisão ainda causam ansiedade. “Sempre dá um friozinho na barriga, mas tenho DRT de teatro desde criança. No primeiro teste que fiz na Globo, eles se surpreenderam porque fui muito bem”, contou.

Questionada sobre as críticas que ex-participantes de reality shows costumam enfrentar ao tentar ingressar na teledramaturgia, Bia citou Grazi Massafera como uma inspiração. “Ela sofreu muito, mas persistiu. A vida é isso: vão falar de você, mas o importante é continuar brilhando e fazendo acontecer”, afirmou.

A influenciadora também disse estar aberta a papéis desafiadores, incluindo cenas mais intensas. “Sou tímida, mas adoraria fazer cenas de beijo ou até de sexo, se o papel pedisse. Acho que isso faz parte do trabalho do ator”, declarou, reforçando o desejo de se provar como intérprete versátil.

Com bom humor, Bia encerrou a entrevista prometendo novidades em breve. “Podem me criticar, podem me julgar. Eu vou continuar acontecendo”, concluiu, entre aplausos e risadas.