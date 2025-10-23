23/10/2025
Universo POP
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro

Bia Miranda confirma troca picante com Vini Jr. e fala de Virginia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bia-miranda-confirma-troca-picante-com-vini-jr.-e-fala-de-virginia

Bia Miranda bateu um papo exclusivo com este colunista do Metrópoles após ser exposta pelo ex-namorado, Gato Preto. Em uma live no TikTok, ele contou que a influenciadora trocava mensagens picantes com Vini Jr.

Leia também

Questionada, Bia confirmou o exposed de que realmente trocou mensagens íntimas com o jogador do Real Madrid.

“Isso aconteceu sim, uns tempos atrás. Eu estava solteira e ele também”.

Bia também respondeu se continuou trocando mensagens com Vini Jr. neste período em que o jogador está vivendo um “affair” com Virgínia Fonseca:

“Não trocamos mais. As mensagens foram antes [da Virgínia].”

Ainda na conversa, quando perguntada sobre o que achou da exposição de Gato Preto, Bia Miranda disse que não quer falar sobre o ex.

Mensagens picantes

4 imagensBia Miranda reage após novas acusações contra Gato Preto virem à tonaBia Miranda.Bia Miranda.Fechar modal.1 de 4

Bia Miranda sobre operação contra Gato Preto: “Porradões na porta”

Reprodução/Instagram2 de 4

Bia Miranda reage após novas acusações contra Gato Preto virem à tona

Instagram/Reprodução3 de 4

Bia Miranda.

Reprodução/Redes sociais.4 de 4

Bia Miranda.

Reprodução/Redes sociais.

Conforme divulgado pela coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles, Gato Preto revelou em uma live no TikTok u uma troca de mensagens picantes entre Vini Jr. e sua ex-namorada e mãe da sua filha, Bia Miranda.

Durante um bate-papo com Fabi Barbosa, o influenciador contou que a neta de Gretchen fazia questão de mostrar as interações, uma delas ocorrida no dia do aniversário de Vini Jr., quando ele fez um festão e contou com a presença da atual ficante.

Ainda durante a transmissão ao vivo, Gato Preto disse que, inclusive, o atleta mandou foto do pênis para Bia Miranda: “Com todo respeito, hein, pretão. Bilionário, bonito, mandando foto dos bagulho [orgão sexual] e [falou] ‘será que eu aguento com você?’”, disse.

E mandou um recado: “Papo de putão, bilionário, deixa as minas te cobiçarem, caralho”, disparou, antes de completar: “Se pegou ou não pegou, ninguém sabe, mas é o ego dela. [Mostrar] ‘ai, olha quem tá me chamando’”, comentou.

Quando a dona do perfil afirmou que eles ainda iam reatar, o influenciador foi categórico: “Ela é mãe da minha filha, apenas isso, acabou”, encerrou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost