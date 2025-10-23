bia-miranda-confirma-troca-picante-com-vini-jr.-e-fala-de-virginia

Bia Miranda bateu um papo exclusivo com este colunista do Metrópoles após ser exposta pelo ex-namorado, Gato Preto. Em uma live no TikTok, ele contou que a influenciadora trocava mensagens picantes com Vini Jr.
Questionada, Bia confirmou o exposed de que realmente trocou mensagens íntimas com o jogador do Real Madrid.
“Isso aconteceu sim, uns tempos atrás. Eu estava solteira e ele também”.
Bia também respondeu se continuou trocando mensagens com Vini Jr. neste período em que o jogador está vivendo um “affair” com Virgínia Fonseca:
“Não trocamos mais. As mensagens foram antes [da Virgínia].”
Ainda na conversa, quando perguntada sobre o que achou da exposição de Gato Preto, Bia Miranda disse que não quer falar sobre o ex.
Mensagens picantes
Conforme divulgado pela coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles, Gato Preto revelou em uma live no TikTok u uma troca de mensagens picantes entre Vini Jr. e sua ex-namorada e mãe da sua filha, Bia Miranda.
Durante um bate-papo com Fabi Barbosa, o influenciador contou que a neta de Gretchen fazia questão de mostrar as interações, uma delas ocorrida no dia do aniversário de Vini Jr., quando ele fez um festão e contou com a presença da atual ficante.
Ainda durante a transmissão ao vivo, Gato Preto disse que, inclusive, o atleta mandou foto do pênis para Bia Miranda: “Com todo respeito, hein, pretão. Bilionário, bonito, mandando foto dos bagulho [orgão sexual] e [falou] ‘será que eu aguento com você?’”, disse.
E mandou um recado: “Papo de putão, bilionário, deixa as minas te cobiçarem, caralho”, disparou, antes de completar: “Se pegou ou não pegou, ninguém sabe, mas é o ego dela. [Mostrar] ‘ai, olha quem tá me chamando’”, comentou.
Quando a dona do perfil afirmou que eles ainda iam reatar, o influenciador foi categórico: “Ela é mãe da minha filha, apenas isso, acabou”, encerrou.