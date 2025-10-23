Bianca Andrade desabafa após críticas de Luana Piovani: “Só me estressa problema grande”

Na tarde desta quarta-feira (22/10), Bianca Andrade aproveitou um momento de perguntas e respostas com seus seguidores nas redes sociais para comentar sobre comentários negativos e críticas. O desabado veio à tona um dia após receber uma alfinetada da atriz Luana Piovani. Por meio dos stories, a influenciadora ressaltou que faz terapia e procura sempre manter a calma diante dessas situações.

“Todas as minhas Boca Rosas dizem que me falta ódio, que eu lido com as coisas de forma muito tranquila. É que eu faço terapia, entendo o ser humano faz tempo”, iniciou.

Após detonar Bianca Andrade, Luana Piovani rebate críticas: "Sabe de nada, inocente" Reprodução: Instagram @gossipdodia Bianca Andrade se fantasiou de Elke Maravilha para baile de Halloween em SP Crédito: @fbvasconcellos Bianca Andrade se fantasiou de Elke Maravilha para baile de Halloween em SP Crédito: @fbvasconcellos

Próximo

Apesar de não ter citado nomes, Bianca afirma que apenas “problemas grandes” realmente a afetam. “Isso não me estressa. O que me estressa são problemas de negócios, empresa, problemas grandes. Se algum produto meu que não fizeram um teste, ou algo do tipo…Isso é pequeno perto de tudo o que lido”, continuou a influenciadora.

O assunto se deu início no último sábado (18/10), após Bianca Andrade se fantasiar de Elke Maravilha para o baile de Halloween da Sephora. A festa, que tinha como tema “Máquina do tempo”, foi a base de ideia para a influenciadora homenagear a artista. Luana Piovani decidiu alfinetar Bianca nos comentários de postagem do instagram. “Você deveria era querer aprender com a Elke a ser humana, porque pôr a peruca é fácil.”