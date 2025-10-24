24/10/2025
Universo POP
Bianca Bin pode viver stalker em nova novela de Walcyr Carrasco

Escrito por Portal Leo Dias
Os bastidores da Globo já começam a ferver em torno de “Quem Ama Cuida”, a próxima novela de Walcyr Carrasco, prevista para estrear em maio no lugar de “Três Graças”. Enquanto o elenco ainda não é anunciado oficialmente, um rumor ganha força e está movimentando os comentários nos corredores da emissora: Bianca Bin poderá interpretar uma mulher obcecada por um homem famoso, uma espécie de stalker, lembrando o perfil visto recentemente em “Bebê Rena”, série da Netflix que virou fenômeno mundial.

Lançada em abril de 2024, “Bebê Rena” (“Baby Reindeer”, no título original) é uma minissérie britânica baseada em fatos reais vividos pelo comediante Richard Gadd. A trama acompanha Donny Dunn (interpretado pelo próprio Gadd), um humorista iniciante que passa a ser perseguido por Martha (Jessica Gunning), uma mulher que desenvolve uma obsessão sufocante por ele. Misturando suspense psicológico, drama e humor sombrio, a produção conquistou crítica e público justamente por explorar os limites entre afeto, abuso e violência emocional.

Leia Também

Se confirmada, a personagem de Bianca Bin seguirá essa mesma linha: uma mulher dominada pela obsessão, incapaz de enxergar limites quando se trata de conquistar o homem que deseja. A proposta é ousada e tem a marca de Walcyr Carrasco, que costuma criar personagens femininas fortes, contraditórias e polêmicas.

Para Bianca, esse pode ser um papel de virada. Acostumada a interpretar personagens marcantes, mas dentro de moldes mais tradicionais, ela teria a chance de mergulhar em um registro psicológico intenso, sombrio e incômodo, que tende a prender a atenção do público desde os primeiros capítulos. Nos bastidores, já se fala em sequências de grande impacto, envolvendo perseguições, chantagens e manipulações — ingredientes que prometem transformar o núcleo em um dos mais comentados da novela.

Com “Três Graças” aquecendo o horário nobre, a expectativa é que “Quem Ama Cuida” chegue em maio do ano que vem já cercada de curiosidade. Afinal, não é todo dia que uma protagonista é escalada para viver uma stalker — e, se depender de Walcyr Carrasco, a polêmica vai ser inevitável.

