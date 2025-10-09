Bianca Comparato afirma encarar o “maior desafio da carreira” ao interpretar Anna Carolina Jatobá

Bianca Comparato interpreta Anna Carolina Jatobá na série “Tremembé”, do Prime Video. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, durante o Festival do Rio, na última quarta-feira (8/10), a atriz revelou que o papel teve um “custo” alto. Ela admitiu que interpretar o papel foi difícil, por conta da gravidade do crime retratado, e afirmou que este é o maior desafio de sua carreira.

A atriz admitiu que foi pesado interpretar a criminosa e mergulhar na complexidade do papel da série, que estreia no Prime Video no dia 31 de outubro, e retrata os bastidores da prisão de Tremembé, no interior de São Paulo, conhecida por abrigar presos envolvidos em crimes de grande notoriedade. Comparato vive Jatobá, acusada de matar a enteada Isabella Nardoni, ao lado do pai da criança, Alexandre Nardoni.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Bianca Comparato encara “maior desafio da carreira” Reprodução portal LeoDias Bianca Comparato e Anna Carolina Jatobá: atriz interpretará criminosa em série Reprodução/Instagram Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá Reprodução: Globo Marina Ruy Barbosa surge como Suzane von Richthofen pela primeira vez em evento de “Tremembé” Divulgação Bianca Comparato em jantar com Marina Ruy Barbosa e parte da equipe da série Tremembé Foto: Brazil News Reprodução Voltar

Próximo

“Tem a morte de uma menina, de uma criança ali. Então, isso acho que para qualquer ser humano, mas acho que para mulheres mexe mais ainda, né? Mexeu muito comigo entrar nesse crime e e nesse caso”, iniciou. A atriz destacou que, durante a preparação para o papel, chamou sua atenção o fato de que a criminosa é uma das poucas que negam o crime e nunca assumiram publicamente a culpa.

Bianca comentou que, nesse caso, há uma condenação judicial, mas os envolvidos continuam afirmando que não cometeram o crime: “Então eu tive que trabalhar muito essa confusão, esse mistério, essa dualidade. É, e para mim foi muito desafiador por isso”, declarou a artista, que segundo seus estudos e leituras, a personagem era muito solitária e reclusa, passava o tempo sozinha e não tinha amigos.

Por fim, Comparato contou que era difícil desapegar do peso da personagem: “Eu não consegui muito, sabia? Foi difícil para mim”, desabafou. “Eu demorei um tempo, semanas, quase mês, depois de terminar as filmagens. Eu procurei muito a natureza, procurei muito mar, muito muita cachoeira, espiritualidade, tá perto dos amigos, porque é pesado. Foi o maior desafio da minha carreira, teve um custo”.

Além de Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá, a série também traz Marina Ruy Barbosa no papel de Suzane Von Richthofen, Carol Garcia como Elise Matsunaga, Letícia Rodrigues como Sandrão, Felipe Simas e Kelner Macedo interpretando Daniel e Cristian Cravinhos, Anselmo Vasconcellos como Roger Abdelmassih e Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni.