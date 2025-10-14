14/10/2025
Universo POP
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa
Influencer preso pela PF presenteou Neymar com colar de R$ 2 milhões
Apresentador da Band revela cirurgia cardíaca de 12 horas e recuperação após 3 AVCs
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira

Biden elogia Trump por cessar-fogo mas diz que também “trabalhou incansavelmente”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
biden-elogia-trump-por-cessar-fogo-mas-diz-que-tambem-“trabalhou-incansavelmente”

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden elogiou o acordo de cessar-fogo proposto pela gestão Trump para o confronto entre Hamas e Israel. Na mensagem, publicada no X, o ex-mandatário também afirmou que sua gestão “trabalhou incansavelmente” para levar ajuda humanitária a Gaza.

“O caminho para este acordo não foi fácil. Meu governo trabalhou incansavelmente para trazer os reféns de volta para casa, levar socorro aos civis palestinos e pôr fim à guerra. Elogio o presidente Trump e sua equipe por seu trabalho para levar um acordo de cessar-fogo renovado até a linha de chegada”, escreveu Biden.

Veja as fotos

Joe Biden (Reprodução/Divulgação)
Joe Biden (Reprodução/Divulgação)Joe Biden (Reprodução/Divulgação)
Reprodução: CNN
Joe Biden em discurso após resultado das eleições nos EUA em 2024Reprodução: CNN
Joe Biden em pronunciamento sobre o Furacão Milton
Joe Biden em pronunciamento sobre o Furacão Milton
Reprodução / Google
Reprodução / Google
(Joe Biden no Brasil / Reprodução)
(Joe Biden no Brasil / Reprodução)(Joe Biden no Brasil / Reprodução)
(Joe Biden no Brasil / Reprodução)
(Joe Biden no Brasil / Reprodução)(Joe Biden no Brasil / Reprodução)

Leia Também

O acordo de cessar-fogo, com 20 pontos, foi apresentado por Washington e entrou em vigor nessa segunda-feira (13/10). Até o momento, já houve a troca de 20 reféns israelenses por 2 mil prisioneiros palestinos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost