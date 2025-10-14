Biden elogia Trump por cessar-fogo mas diz que também “trabalhou incansavelmente”

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden elogiou o acordo de cessar-fogo proposto pela gestão Trump para o confronto entre Hamas e Israel. Na mensagem, publicada no X, o ex-mandatário também afirmou que sua gestão “trabalhou incansavelmente” para levar ajuda humanitária a Gaza.
“O caminho para este acordo não foi fácil. Meu governo trabalhou incansavelmente para trazer os reféns de volta para casa, levar socorro aos civis palestinos e pôr fim à guerra. Elogio o presidente Trump e sua equipe por seu trabalho para levar um acordo de cessar-fogo renovado até a linha de chegada”, escreveu Biden.
O acordo de cessar-fogo, com 20 pontos, foi apresentado por Washington e entrou em vigor nessa segunda-feira (13/10). Até o momento, já houve a troca de 20 reféns israelenses por 2 mil prisioneiros palestinos.