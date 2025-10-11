Biel sai em defesa de Tays Reis e acusa Jojo Todynho de ter “síndrome de superioridade”

O Cantor e ex-A Fazenda Biel deicidiu sair em defesa de sua esposa, Tays Reis, na noite desta sexta-feira (10/10), expondo sua versão sobre a polêmica envolvendo Jojo Todynho. Após Tays revelar, em entrevista ao podcast “Uma hora de relógio parado”, que ficou chateada com Jojo por conta de um convite mal resolvido para o Carnaval, Biel desabafou nas redes sociais e não poupou críticas à campeã de A Fazenda 12. Segundo ele, Jojo teria agido com arrogância e demonstrado uma “síndrome de superioridade”.

O cantor afirmou que o casal foi convidado por Jojo para passar o Carnaval em sua casa, no Rio de Janeiro, mas acabou sendo dispensado de última hora. “A gente foi pro Rio no convite dela, pra ir pra casa dela, assistir ela desfilar. Chegamos lá, e no meio do caminho ela falou que não ia poder mais receber a gente, que tava reformando o quarto pro filho adotivo dela”, contou. Biel ainda revelou que, mesmo assim, os dois decidiram seguir viagem. “Eu tava com a mão quebrada e com uma hemorróida naquela época, dirigimos seis horas pra chegar lá. E quando chegamos, não tinha quarto, não tinha nada.”

Veja as fotos Abrir em tela cheia Jojo Todynho Foto: Portal LeoDias Tays Reis e Biel marcaram presença Foto: Lucas Ramos/Brazil News Tays Reis, Biel e filha, Pietra Reprodução: Instagram Voltar

Próximo

Visivelmente irritado, o ex-Fazenda afirmou que o episódio mostrou um lado da cantora que ele não esperava. “A pessoa tem uma síndrome de superioridade tão grande que consegue fazer a gente achar que tá errado. Que loucura é essa?”, disparou. Biel também disse que o casal precisou arcar com a própria hospedagem após o convite “furado”. “Fomos convidados a pagar a nossa hospedagem. Depois ela sumiu, não respondeu mais.”

O cantor ainda rebateu as críticas de Jojo, que respondeu à entrevista de Tays dizendo que prefere “viver sozinha”. Segundo Biel, a esposa apenas respondeu a uma pergunta feita durante a conversa. “A Thaís tava numa entrevista, apareceu a foto da Jojo, e ela teve que falar. Ela não levantou assunto nenhum”, explicou. “Não existe amizade, pelo amor de Deus. Comentário em rede social não é amizade.”

A troca de farpas reacendeu a rivalidade que começou ainda nos bastidores de A Fazenda 12, quando Jojo e o casal protagonizaram alguns desentendimentos dentro e fora do confinamento.