27/10/2025
Universo POP
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha

‘Bilingo’: projeto une tecnologia e povos indígenas para salvar línguas ancestrais em risco no Brasil

Ferramenta bilíngue é desenvolvida com participação ativa dos povos Bororo e Makurap e busca revitalizar idiomas ameaçados em RO e MT

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um projeto inovador está usando a tecnologia como aliada na preservação das línguas indígenas brasileiras. Chamado “Bilingo”, o aplicativo tem como objetivo registrar e ensinar vocabulários, frases e histórias nas línguas dos povos Bororo (MT) e Makurap (RO) — dois idiomas considerados em risco de desaparecimento.

montagem bilingo — Foto: Reprodução

A iniciativa, sem fins lucrativos, reúne pesquisadores brasileiros e alemães, além de professores e jovens indígenas, que participam ativamente da coleta e gravação de palavras nas aldeias. O desenvolvedor do sistema, Gustavo Poletti, explica que o propósito é colocar o ensino nas mãos dos próprios povos, garantindo autonomia e preservação cultural.

“Queremos que professores das próprias comunidades possam criar e distribuir o aprendizado”, explica Poletti.

🌱 Línguas em risco e resistência cultural

Os Makurap, que vivem em Rondônia, pertencem à família linguística Tupari, do tronco Tupi, e hoje têm poucos falantes — em geral, pessoas mais velhas. Já os Bororo, do Mato Grosso, chamam sua língua de Wadáru, ligada ao tronco Macro-Jê, segundo o Instituto Socioambiental (ISA).

Dados do Censo 2022 mostram que o Brasil possui 295 línguas indígenas catalogadas, das quais 190 estão em risco de extinção, conforme o Atlas das Línguas em Perigo da Unesco. O país é o segundo no mundo com mais idiomas ameaçados, atrás apenas dos Estados Unidos.

A professora Heloisa Helena Siqueira Correia, da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), destaca o valor simbólico do projeto:

“Essas ferramentas mostram que as comunidades não estão, e nunca estiveram, congeladas no tempo. São instrumentos que dialogam com o passado ancestral e fortalecem a autonomia dos povos no presente.”

📱 Como funciona o aplicativo

Inspirado em plataformas como Duolingo e Busuu, o Bilingo oferece jornadas temáticas de aprendizado, com seções sobre alfabeto, família, alimentação e natureza. Os exercícios incluem:

  • Tradução de palavras do português para a língua indígena;

  • Associação de sons e imagens;

  • Montagem de frases;

  • Prática de pronúncia com inteligência artificial, que analisa a fala do usuário.

O app também funcionará offline, permitindo o uso em áreas sem internet e garantindo que os dados fiquem sob controle das aldeias.

Segundo a jovem Jéssica Makurap, o aprendizado acontece de forma natural e colaborativa:

“Quando a gente pergunta a um tio ou avó como se diz algo e grava, já está aprendendo. O aplicativo ensina enquanto é construído.”

💬 Um aprendizado que nasce da comunidade

Além de servir como ferramenta educacional, o projeto incentiva a reaproximação dos jovens com suas línguas de origem. A coleta de palavras, histórias e mitos fortalece a transmissão entre gerações e devolve protagonismo às comunidades.

O linguista Fabrício Gerardi, da Universidade de Tübingen (Alemanha), reforça que o Bilingo também contempla recursos gramaticais para adultos e adaptações para diferentes contextos linguísticos — desde aldeias que ainda falam fluentemente a língua até aquelas em que o português já é predominante.

🔎 Como nasceu a ideia

O projeto surgiu durante o doutorado de Gustavo Poletti na USP, inspirado em iniciativas internacionais de revitalização linguística. Em 2024, ele se uniu a Fabrício Gerardi e à linguista Carolina Aragon, da UFPB, integrando esforços com as comunidades Bororo e Makurap.

Atualmente, o desenvolvimento está mais avançado entre os Bororo, enquanto em Rondônia a prioridade é o registro do vocabulário Makurap.

“O aplicativo é uma forma de aprender e, ao mesmo tempo, de manter viva a nossa cultura”, resume Jéssica Makurap.

Fonte: g1 / Instituto Socioambiental (ISA) / Universidade Federal de Rondônia (UNIR)
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost