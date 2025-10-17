17/10/2025
Bittar dá detalhes de encontro com Bolsonaro: “Está animado, mais magro e sem crises de soluço”

“Encontrei com o homem animado com o Brasil, animado com as perspectivas do ano que vem", disse o senador

Durante uma agenda em Rio Branco, com a presença da ex-ministra Damares Alves, o senador Marcio Bittar (PL-AC) deu detalhes, nesta sexta-feira (17), sobre o encontro que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro, realizado na quinta-feira (16), em Brasília. A visita foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Segundo Bittar, Bolsonaro demonstrou bom humor e disposição, além de estar recuperado das crises de soluço que vinha enfrentando.

O encontro com Bolsonaro aconteceu nesta quinta-feira (16)/Foto: Reprodução

“Encontrei com o homem animado com o Brasil, animado com as perspectivas do ano que vem. Ele está bem, está mais magro. Ontem completou dois dias que ele não teve mais crise de soluço”, relatou o senador.

O ex-presidente cumpre prisão domiciliar após ser condenado a quase 30 anos de prisão no processo que investiga a trama golpista de 2022. Além de Bittar, outros aliados políticos foram autorizados a visitá-lo.

Bittar voltou a comentar o encontro e destacou o vínculo pessoal e de gratidão que mantém com Bolsonaro.

“Quando nós nos conhecemos, estabelecemos inicialmente uma relação política. Essa relação avançou. Eu gosto do presidente, tenho respeito e admiração por ele. Muitas coisas no nosso estado têm a ver com o fato de que ele me deu a mão, me abraçou e me protegeu. Ontem ficamos mais de duas horas e meia batendo papo. Perguntaram se íamos discutir política, e eu disse que não — fui conversar com uma pessoa por quem tenho muito carinho”, afirmou.

“Foi muito legal de ver no final, quando ele viu a Thaís e acenou pra ela”, completou.

