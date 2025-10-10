10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Bittar descarta candidatura de Bocalom ao Senado e critica rumores: “É muita fofoca”

Bittar criticou o que chamou de desperdício de tempo com especulações políticas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O senador Márcio Bittar reagiu com veemência aos rumores de que o Palácio Rio Branco teria ventilado o nome do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, como possível candidato ao Senado nas eleições de 2026 ao lado do governador Gladson Cameli.

Em entrevista ao ContilNet nesta sexta-feira (10), Bittar afirmou que a hipótese é “possibilidade zero” e lamentou a propagação de informações que, segundo ele, desviam o foco do trabalho em andamento.

De acordo com o senador, ele e Bocalom estão “mais juntos do que nunca”/ Foto: ContilNet

“Não existe a possibilidade”, declarou o prefeito que estava ao lado do senador logo no início da entrevista. Questionado novamente sobre a viabilidade do cenário, o senador reforçou: “Não. O Bocalom já respondeu. Eu já emiti a minha nota. Jamais, isso é possibilidade zero. Não tem chance.”

Bittar criticou o que chamou de desperdício de tempo com especulações políticas. “Eu lamento muito, cara, sinceramente. Eu sei que faz parte no Brasil inteiro, isso não é diferente aqui, mas eu também tenho o direito de lamentar tanta perda de tempo, cara, tanto desperdício. É muita conversa, muita fofoca”, afirmou.

“Eu acho, com todo o respeito, com todo o carinho, a imprensa faz o papel dela e tal, mas eu acho, é um direito meu de achar, que é muito desperdício de matéria, muita nota que não vai pra lugar nenhum.”

O senador encerrou a entrevista reforçando sua confiança na continuidade da parceria com o prefeito. “Bocalom é meu parceiro e vai continuar sendo. O foco agora é trabalhar, não é discutir eleição que ainda está longe.”

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost