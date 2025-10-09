09/10/2025
Marcio Bittar diz que decisão sobre apoio ao governo em 2026 “está nas mãos de Gladson”

Senador destacou que já conversou com o governador e que confia plenamente em sua condução do processo eleitoral

O senador Márcio Bittar (PL) afirmou, em entrevista nesta quinta-feira (9), que seguirá a decisão do governador Gladson Cameli (PP) sobre quem será o nome apoiado pelo grupo governista na disputa ao governo do Acre em 2026.

Bittar durante agenda do Deracre nesta quinta-feira/Foto: ContilNet

Bittar destacou que já conversou com o governador e que confia plenamente em sua condução do processo eleitoral.

“O governador esteve comigo na semana passada, me fez um apelo e eu já atendi. Ele é o governador, é a pessoa mais bem avaliada do Acre e vai conduzir esse processo. Ele tem a sensibilidade necessária para isso. Então está na mão dele, e eu disciplinadamente vou escutar o governador. Deixa ele trabalhar e o tempo correr”, afirmou o senador.

Questionado sobre por que ainda não declarou apoio à vice-governadora Mailza Assis (PP), já declarada como pré-candidata ao governo, Bittar reforçou que a definição será feita por Gladson.

“Isso está na mão do governador Gladson Camelí. Ele sabe a hora certa. É alguém com experiência, com dois mandatos de deputado federal, senador, governador eleito e reeleito praticamente sozinho. Alguém com esse currículo tem habilidade suficiente para fazer a aliança necessária. Eu estou bem, tranquilo com o Gladson. Está tudo bem”, completou.

Ao ser novamente questionado se apoiará quem o governador definir, o senador respondeu de forma direta: “Já falei, para bom entendedor, meia palavra basta!”

Em seguida, Gladson Camelí reforçou o alinhamento político entre os dois, tanto nas articulações estaduais quanto na disputa pelo Senado, onde ambos devem concorrer em 2026. “O que importa é o seguinte: a questão do Senado já está pacificada. Eu e o Márcio estamos alinhadíssimos”, garantiu o governador.

