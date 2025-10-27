Black Friday 2025: TerabyteShop lança mês de ofertas com a “Black November”

27/10/2025
Com a chegada da reta final de 2025, o comércio eletrônico brasileiro se prepara para um dos períodos mais esperados do ano: a Black Friday. O evento, que já se consolidou como o maior fenômeno de consumo do país, ganha força especial no setor de tecnologia e informática — um dos que mais cresce no e-commerce nacional. E entre as lojas mais aguardadas pelos consumidores está a TerabyteShop, referência em hardware e equipamentos gamer, que promete descontos agressivos durante todo o mês de novembro na sua tradicional Black November.

A força da Black Friday no setor de tecnologia

A Black Friday chegou ao Brasil em 2010 e rapidamente se tornou um marco no varejo online. No segmento de informática, a data assume um papel ainda mais relevante: é quando gamers, criadores de conteúdo, profissionais de tecnologia e entusiastas de PC aproveitam para realizar upgrades, montar novos setups e investir em equipamentos de ponta.

De acordo com dados de associações do setor, o e-commerce brasileiro deve registrar crescimento expressivo em 2025, e os produtos de tecnologia continuam entre os mais procurados — especialmente notebooks, placas de vídeo, processadores, monitores, periféricos e acessórios gamer.
 Nesse contexto, marcas e lojas especializadas têm se preparado com antecedência para disputar a atenção dos consumidores mais exigentes.

O conceito de “Black November”: um mês inteiro de preços de Black Friday

Nos últimos anos, o comércio eletrônico adotou uma nova estratégia para aproveitar o potencial de vendas da data: transformar a Black Friday em uma campanha prolongada.
 Assim nasceu o conceito de “Black November” — uma extensão das promoções por todo o mês de novembro, oferecendo preços de Black Friday de forma antecipada e contínua.

A ideia surgiu como resposta ao comportamento dos consumidores, que passaram a pesquisar com mais calma, comparar preços e monitorar oportunidades. Ao espalhar as ofertas por várias semanas, as lojas reduzem a sobrecarga nos servidores e evitam frustrações com produtos esgotados.

A TerabyteShop, uma das maiores lojas de informática e tecnologia do país, foi uma das pioneiras a adotar o modelo no Brasil. A cada ano, o e-commerce realiza sua própria versão do evento — a Black November Terabyte — oferecendo promoções diárias e lançando novidades a cada semana, com descontos reais e estoques limitados.

TerabyteShop: tradição e confiança no mundo gamer

Fundada em Curitiba, a TerabyteShop se tornou uma referência nacional no comércio de hardware, periféricos e computadores personalizados. A loja conquistou o público gamer por unir variedade, atendimento especializado e transparência nos preços — características que a colocam entre as marcas mais respeitadas do segmento.

Durante a Black November 2025, o site já promete uma verdadeira maratona de descontos. Categorias como PC Gamer, hardware, placas de vídeo, processadores, monitores, teclados mecânicos, mouses, cadeiras gamer e acessórios de setup terão preços reduzidos ao longo de todo o mês.
 Além disso, o consumidor pode acompanhar as promoções por meio das lives de ofertas e notificações exclusivas enviadas aos inscritos na newsletter da marca.

Outro diferencial é o uso de cupom terabyte, que garante descontos adicionais em produtos selecionados durante o período promocional. O cupom pode ser aplicado diretamente no carrinho de compras e é atualizado conforme as rodadas de ofertas semanais — uma estratégia que mantém o engajamento e a expectativa dos clientes durante todo o mês.

Preços de Black Friday, o mês inteiro

Enquanto muitas lojas concentram seus descontos em apenas um ou dois dias, a TerabyteShop aposta em uma abordagem prolongada.
 A cada semana de novembro, novas categorias entram em oferta — o que significa que o consumidor pode aproveitar preços de Black Friday o mês inteiro, sem precisar esperar o dia 29 de novembro (data oficial do evento em 2025).

Essa estratégia beneficia principalmente quem planeja fazer compras mais conscientes. Ao invés de agir por impulso, é possível comparar valores, analisar especificações técnicas e decidir com calma o melhor momento para aproveitar os descontos.
 Além disso, a loja mantém sua reputação de “Black de Verdade”, slogan que reforça o compromisso com descontos reais e preços transparentes — algo que se tornou uma preocupação constante dos consumidores brasileiros.

O comportamento do consumidor mudou

Em 2025, o consumidor digital está mais preparado do que nunca. A prática de comparar preços, acompanhar históricos e checar avaliações antes da compra se tornou padrão. Isso obrigou as empresas a adotarem políticas de clareza e autenticidade em suas promoções.

Segundo analistas de mercado, o público geek e gamer é um dos mais exigentes do e-commerce. Ele valoriza o custo-benefício, o desempenho dos produtos e a credibilidade da marca. Por isso, ações como a Black November da TerabyteShop se destacam — combinando preços atrativos com curadoria de produtos e atendimento pós-venda especializado.

Outro fator importante é a experiência de compra. A TerabyteShop investe constantemente em tecnologia para garantir que o site permaneça estável mesmo nos picos de acesso da Black Friday, e oferece múltiplas opções de pagamento, incluindo PIX, cartão de crédito parcelado e boleto com desconto à vista.

O impacto da Black November no mercado

Especialistas avaliam que campanhas longas, como a Black November, ajudam a aquecer o comércio eletrônico e distribuir melhor o volume de vendas ao longo do mês.
 Além disso, geram mais previsibilidade para fornecedores e transportadoras, reduzindo atrasos e melhorando a experiência geral do consumidor.

Para o setor de informática, o período é vital: é quando muitas marcas liquidam estoques de gerações anteriores de hardware para abrir espaço a novos lançamentos. Assim, quem compra durante a Black November pode encontrar placas de vídeo, SSDs, memórias e periféricos premium com preços até 60% menores do que no restante do ano.

A TerabyteShop, por sua vez, mantém sua posição como um dos principais destinos para quem busca montar ou atualizar o computador — seja para jogos, edição de vídeo, trabalho ou estudo.

Conclusão: o melhor momento para comprar tecnologia é agora

Com o avanço da digitalização, a Black Friday deixou de ser um simples evento comercial e se tornou parte da cultura de consumo online.
 Em 2025, o setor de tecnologia segue no centro dessa transformação — e a TerabyteShop mais uma vez se posiciona como protagonista, oferecendo preços de Black Friday o mês inteiro em sua Black November.

Para quem busca economia, qualidade e confiança, vale acompanhar de perto as promoções do site e garantir que o cupom terabyte esteja à mão no carrinho.
 Porque, em novembro, quando o assunto é tecnologia, Black Friday de verdade é na TerabyteShop.

 

