blindados:-filhos-de-famosos-que-crescem-longe-das-redes-sociais

Enquanto alguns famosos adoram compartilhar o dia a dia com os filhos, e até criam perfis oficiais para eles, há quem prefira seguir o caminho oposto. Muitas celebridades optam por preservar a imagem das crianças e adolescentes, firmando acordos familiares para mantê-los longe das redes sociais.

Nesta semana, Yhudy, filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, revelou que ainda não usa as plataformas digitais, mas contou que a decisão foi tomada em conjunto com os pais. E ele não é o único. Confira outros herdeiros de famosos que também crescem longe dos holofotes virtuais:

Segunda filha de Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak nasce prematura

Benjamin Rein, Vivian Lake e River — filhos de Gisele Bündchen

Benjamin Rein e Vivian Lake, de 15 e 12 anos, são frutos do casamento de Gisele Bündchen com Tom Brady. Já River, o caçula, é do relacionamento da modelo com Joaquim Valente e sequer teve o rosto revelado. Gisele adota uma postura discreta: compartilha momentos em família, mas sem expor os filhos diretamente. Segundo a modelo, o objetivo é garantir uma infância mais tranquila e protegida da superexposição que a fama inevitavelmente traz.

Yhudy — filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão

Aos 14 anos, Yhudy revelou que ainda não tem redes sociais, mas já expressou o desejo de criar suas próprias contas ao completar 15. Mileide contou que sempre buscou preservar o filho da exposição, especialmente por ambos os pais serem figuras públicas. Agora, o jovem e os pais estão conversando sobre como será esse início no mundo digital.

Marina e Helena — filhas de Ivete Sangalo e Daniel Cady

As gêmeas Marina e Helena, de 7 anos, não possuem redes sociais — apenas páginas criadas por fãs. Enquanto isso, o irmão mais velho, Marcelo, de 16, já tem um perfil no Instagram, com mais de 600 mil seguidores, onde compartilha sua paixão pela música e pelos palcos.

Nina e Cora — filhas de Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak

Pais de Nina, de 7 anos, e Cora, nascida em agosto de 2024, Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak mantêm uma postura reservada nas redes. O casal raramente compartilha fotos das meninas e evita mostrar seus rostos, prezando por uma infância longe da exposição pública.

Blue Ivy, Rumi e Sir Carter — filhos de Beyoncé e Jay-Z

Apesar da fama internacional, os filhos de Beyoncé e Jay-Z, Blue Ivy, de 13 anos, e os gêmeos Rumi e Sir Carter, de 8, não têm perfis oficiais nas redes sociais. As páginas que circulam por aí são apenas de fãs. O casal mantém a vida familiar em total discrição, e as raras aparições dos herdeiros acontecem em momentos especiais, como a presença marcante de Blue Ivy nos shows da mãe.

Sophia – filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar

Sophia, de 7 anos, já teve perfil no Instagram, mas hoje não possui mais. Durante entrevista com Leo Dias, Maíra Cardi abriu o jogo sobre a polêmica envolvendo uma fala da filha, que disse que um funcionário tinha um “celular de pobre”. A coach explicou que a pequena apenas repetiu uma brincadeira feita pelo próprio funcionário e revelou que o episódio foi decisivo para que a conta de Instagram da criança fosse encerrada.