blitz-de-rotina-flagra-dupla-com-mais-de-140-aves-silvestres-no-df

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por meio do Tático Operacional Rodoviário (TOR), realizava ponto de bloqueio na região do Gama quando abordou um veículo com dois homens e mais de 140 aves silvestres.

Leia também

Veja imagens da ocorrência:

A ação ocorreu na madrugada desta sexta-feira (24/10). Durante a busca no interior do automóvel, os policiais localizaram diversas caixas contendo aproximadamente 130 canários-da-terra. No porta-malas, foi encontrada uma mala com 11 filhotes de arara-canindé, espécie ameaçada de extinção, além de apetrechos utilizados na captura dos animais.

Após o flagrante, a dupla foi conduzida à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) e acabou presa por tráfico de animais silvestres.