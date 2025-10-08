Blocos de cores primárias resgatam moda dos anos 1980 no verão 2026

As idas e vindas da moda, em alguns momentos, trazem décadas inteiras de volta. Às vezes, parte delas. É o caso do color blocking de cores primárias – vermelho, amarelo e azul – visto em alguns desfiles de primavera/verão 2026, nas semanas de moda recentes. A proposta consiste no contraste de peças básicas em tonalidades vibrantes, misturadas no mesmo look.

Nas fashion weeks recentes, a tendência surgiu de diferentes formas, com evidência para as três cores em questão. Vem conferir alguns exemplos e aproveite para relembrar, no vídeo abaixo, um clipe dos anos 1980 que tem tudo a ver com o tema!

Cores primárias em blocos

Em Milão, recentemente, os blocos de cores em tonalidades primárias foram vistos em passarelas como Versace e Prada. Na primeira, em looks com calças baggy de cintura alta e combinações com camisa. Algumas delas, adornadas com cintos entre o tamanho médio e o oversized, contemplando ainda mais a pegada oitentista – também vista nas peças com rostos estampados no estilo dos retratos Pop Art de Andy Warhol.

A Prada, por sua vez, apostou especialmente no vermelho vibrante e no amarelo intenso, a exemplo dos cardigãs abertos usados na altura da cintura e dos vestidos em amarelo com forma reta e design ligeiramente desconstruído. Neste caso, em contraste com cores mais neutras, a exemplo do preto, mistura que também remete à arte alemã da escola Bauhaus, que marcou áreas como arquitetura e design no início do século 20.

Na estreia de Dario Vitale como diretor criativo da Versace, os blocos de cores foram destaque

Aqui, duas das três cores primárias

A coleção, como um todo, teve toques dos anos 1980

Vermelho marcante como destaque no SS26 da Prada

Aqui, outra cor primária em evidência: o amarelo

Mais um destaque para o vermelho

As três cores primárias deram as caras na coleção nova da Loewe, apresentada em Paris

Às vezes, de maneira mais sutil, nos detalhes

Em outros momentos, com maior evidência para uma cor específica

Resgate aos anos 1980

Na passarela da Proenza Schouler (New York Fashion Week) e da Dries Van Noten (Paris Fashion Week), as cores dividiram lugar com texturas e estampas que acrescentaram ainda mais detalhes. Ainda no mood anos 1980, na Loewe (PFW), elas surgiram em peças acinturadas de alfaiataria e vestidos estruturados, compondo blocos de cores nos sapatos ou acessórios, como as bolsas estampadas com o logotipo da marca.

Veja outros exemplos na galeria abaixo:

