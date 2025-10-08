08/10/2025
Blocos de cores primárias resgatam moda dos anos 1980 no verão 2026

As idas e vindas da moda, em alguns momentos, trazem décadas inteiras de volta. Às vezes, parte delas. É o caso do color blocking de cores primárias – vermelho, amarelo e azul – visto em alguns desfiles de primavera/verão 2026, nas semanas de moda recentes. A proposta consiste no contraste de peças básicas em tonalidades vibrantes, misturadas no mesmo look.

Nas fashion weeks recentes, a tendência surgiu de diferentes formas, com evidência para as três cores em questão. Vem conferir alguns exemplos e aproveite para relembrar, no vídeo abaixo, um clipe dos anos 1980 que tem tudo a ver com o tema!

Cores primárias em blocos

Em Milão, recentemente, os blocos de cores em tonalidades primárias foram vistos em passarelas como Versace e Prada. Na primeira, em looks com calças baggy de cintura alta e combinações com camisa. Algumas delas, adornadas com cintos entre o tamanho médio e o oversized, contemplando ainda mais a pegada oitentista – também vista nas peças com rostos estampados no estilo dos retratos Pop Art de Andy Warhol.

A Prada, por sua vez, apostou especialmente no vermelho vibrante e no amarelo intenso, a exemplo dos cardigãs abertos usados na altura da cintura e dos vestidos em amarelo com forma reta e design ligeiramente desconstruído. Neste caso, em contraste com cores mais neutras, a exemplo do preto, mistura que também remete à arte alemã da escola Bauhaus, que marcou áreas como arquitetura e design no início do século 20.

Desfile SS26 da Versace - MetrópolesNa estreia de Dario Vitale como diretor criativo da Versace, os blocos de cores foram destaque

 

Desfile SS26 da Versace - MetrópolesAqui, duas das três cores primárias

 

Desfile SS26 da Versace - MetrópolesA coleção, como um todo, teve toques dos anos 1980

 

Desfile SS26 da Prada - MetrópolesVermelho marcante como destaque no SS26 da Prada

 

Desfile SS26 da Prada - MetrópolesAqui, outra cor primária em evidência: o amarelo

 

Desfile SS26 da Prada - MetrópolesMais um destaque para o vermelho

 

Desfile SS26 da Loewe - MetrópolesAs três cores primárias deram as caras na coleção nova da Loewe, apresentada em Paris

 

Desfile SS26 da Loewe - MetrópolesÀs vezes, de maneira mais sutil, nos detalhes

 

Desfile SS26 da Loewe - MetrópolesEm outros momentos, com maior evidência para uma cor específica

Resgate aos anos 1980

Na passarela da Proenza Schouler (New York Fashion Week) e da Dries Van Noten (Paris Fashion Week), as cores dividiram lugar com texturas e estampas que acrescentaram ainda mais detalhes. Ainda no mood anos 1980, na Loewe (PFW), elas surgiram em peças acinturadas de alfaiataria e vestidos estruturados, compondo blocos de cores nos sapatos ou acessórios, como as bolsas estampadas com o logotipo da marca.

Veja outros exemplos na galeria abaixo:

Versace, primavera/verão 2026, Milão Fashion Week

Versace/Divulgação2 de 10

Dries Van Noten, primavera/verão 2026, Paris Fashion Week

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images3 de 10

Dries Van Noten, primavera/verão 2026, Paris Fashion Week

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images4 de 10

Dries Van Noten, primavera/verão 2026, Paris Fashion Week

Olga Gasnier/Getty Images5 de 10

Loewe, primavera/verão 2026, Paris Fashion Week

Peter White/Getty Images6 de 10

Loewe, primavera/verão 2026, Paris Fashion Week

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images7 de 10

Loewe, primavera/verão 2026, Paris Fashion Week

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images8 de 10

Proenza Schouler, primavera/verão 2026, New York Fashion Week

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images9 de 10

Proenza Schouler, primavera/verão 2026, New York Fashion Week

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images10 de 10

Proenza Schouler, primavera/verão 2026, New York Fashion Week

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

logo-contil-1.png

