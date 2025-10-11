“Boa noite, Cinderela”: golpistas são gravadas após crime. Vídeo

A coluna obteve acesso a imagens de câmeras de segurança que flagraram Sara Raquel Figueiredo Messa, 24 anos, deixando um prédio na Rua Senador Dantas, no centro do Rio de Janeiro (RJ), na madrugada de 28 de junho deste ano, após dopar um turista e roubar cartões de crédito dele. Ela estava acompanhada de uma comparsa, que não teve a identidade revelada.

Naquele dia, a dupla, conforme aponta a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), abordou a vítima por volta de 1h, em um bar. Elas se ofereceram para acompanhá-lo até o apartamento dele.

Durante o trajeto, a vítima começou a se sentir “dopado” e, após chegar ao apartamento, perdeu a memória do que ocorreu. Posteriormente, constatou que vários de seus pertences haviam sido subtraídos, incluindo um laptop, um celular e diversos cartões bancários.

Ao verificar suas contas bancárias, a vítima percebeu que várias compras foram realizadas em seus cartões, gerando um prejuízo superior a R$ 5 mil.

Após o crime, a vítima comunicou o fato na 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá), que identificou Sara Raquel como uma das golpistas.

A mulher fugiu para MG após o crime

Sara Raquel foi presa nessa sexta-feira (10/10)

A comparsa segue foragida

Prisão

Com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, policiais civis da 5ª DP realizaram a prisão da suspeita nessa sexta-feira (10/10).

Contra a criminosa, foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de roubo qualificado. As investigações continuam para localizar e capturar a comparsa.