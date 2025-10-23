Bocalom abre créditos suplementares que chegam a quase R$ 3 milhões; veja onde serão aplicados

A Prefeitura de Rio Branco autorizou a liberação de mais de R$ 2,3 milhões em créditos suplementares para reforçar o orçamento de 2025 em diversas áreas da administração municipal. Os decretos, assinados pelo prefeito Tião Bocalom e publicados no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (23), destinam recursos principalmente para infraestrutura urbana, desenvolvimento econômico e setor agropecuário.

O maior volume de recursos foi direcionado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra). Conforme o Decreto nº 2.993, de 22 de outubro, a pasta receberá R$ 597,5 mil provenientes do superávit financeiro do exercício anterior. A verba será utilizada em obras de pavimentação de ruas e melhorias em áreas urbanas da capital acreana.

Outros decretos, datados de 21 de outubro, contemplam as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI) e de Agropecuária (Seagro).

Na SDTI, os recursos reforçam ações de turismo e custeio administrativo. O Decreto nº 2.986 libera R$ 39,6 mil para manutenção da Diretoria de Turismo, enquanto o Decreto nº 2.987 destina R$ 13,1 mil para pagamento de diárias de servidores civis — valores obtidos por meio da realocação de verbas internas da própria secretaria.

Já o Decreto nº 2.989 garante R$ 30 mil para a Diretoria Municipal do Trabalho e Economia Solidária, com compensação orçamentária vinda da Secretaria de Planejamento.

A Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro) foi uma das mais beneficiadas. O Decreto nº 2.988 adiciona R$ 183,5 mil para o Programa de Produção de Grãos e custeio da pasta, enquanto o Decreto nº 2.990 autoriza R$ 1,44 milhão para manutenção da Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico. Esse último valor foi obtido por meio da anulação de dotações do programa de recuperação e manutenção de ramais.