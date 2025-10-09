Bocalom diz que foco é trabalho, mas admite desejo de ser governador: “O tempo é de Deus”

Em entrevista nesta quinta-feira (9), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), voltou a comentar sobre o cenário político de 2026 e reafirmou que, apesar de estar concentrado na gestão municipal, não descarta disputar o governo do Acre no próximo pleito.

“O futuro só a Deus pertence, pertence também ao povo. Eu nunca escondi que gostaria de ser governador um dia. O povo me deu a oportunidade de ser prefeito da capital e isso é importante, porque pude mostrar o potencial do meu trabalho”, afirmou o prefeito, ao ser questionado sobre planos eleitorais.

Bocalom destacou, no entanto, que 2025 tem sido um ano dedicado ao trabalho, reforçando o discurso de alinhamento com o governador Gladson Cameli. “Temos que conversar sobre trabalho, não sobre política. Como o governador tem dito constantemente: esse ano é de trabalho”, enfatizou.

Sobre o futuro, o prefeito afirmou confiar nos desígnios divinos e no tempo político. “Eu tentei ser governador por quantas vezes e não deu certo. Em 2010, batemos na trave. Tentei ser prefeito também duas vezes, e só agora deu certo. Então eu acho que o tempo é de Deus”, declarou.