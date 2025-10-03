03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Bocalom exonera e nomeia novos comissionados na prefeitura nesta sexta-feira; veja a lista

Lista foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (3)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (3), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, voltou a exonerar e nomear servidores comissionados.

Bocalom visitou o canteiro de obras/Foto: Reprodução

A lista inclui nomes de diversas pastas da prefeitura da capital. Além das exonerações e nomeações, o prefeito também decretou novas designações de servidores públicos.

Confira a lista completa:

Exonerar Fabíola Urzêdo de Souza do cargo em comissão, lotada no Departamento de Gestão de Risco, na Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (COMDEC), nomeada pelo Decreto n° 444 de 31 de janeiro de 2025.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Nomear Andrea Pereira Silva para exercer o cargo em comissão, lotada no Departamento de Gestão de Risco, na Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, da Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC), referência CC – 6.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Exonerar Douglas Roberto dos Santos do cargo em comissão, lotado na Diretoria de Obras, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA), nomeado pelo Decreto n° 612 de 11 de fevereiro de 2025.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Nomear João Vitor Gomes da Silva para exercer o cargo em comissão, lotado na Diretoria de Obras, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA), referência CC – 4.

Exonerar Luan Davy Dantas Damaceno do cargo em comissão, lotado na Assessoria Técnica do Fundo Municipal de Esportes, na Secretaria Municipal de Esportes (SEMUE), nomeado pelo Decreto n° 2.267 de 4 de julho de 2025.

Nomear John Kevin da Silva Pinheiro para exercer o cargo em comissão, lotado na Secretaria Municipal de Esportes (SEMUE), referência CC – 4.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 26 de setembro de 2025.

Exonerar Karine Lorrane da Silva Miranda do cargo em comissão, lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEME), nomeada pelo Decreto n° 806 de 20 de fevereiro de 2025.

Nomear Carlos Alberto Lima Bezerra para exercer o cargo em comissão, lotado na Secretaria Municipal de Educação (SEME), referência CC – 1.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost