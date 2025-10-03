03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Bocalom inaugura ponte do Igarapé Rendenção e entrega Estrada Jarbas Passarinho asfaltada

O projeto foi viabilizado com R$3,5 milhões oriundos de emenda parlamentar da deputada federal Mara Rocha, além de R$1 milhão de contrapartida da prefeitura

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Prefeitura de Rio Branco realizou nesta sexta-feira (3) a solenidade de entrega da nova ponte sobre o Igarapé Redenção e do asfaltamento da Estrada Jarbas Passarinho, no km 6 do bairro Apolônio Sales. A obra, aguardada há décadas pelos moradores, beneficia cerca de 600 famílias que vivem na região e têm na produção de hortaliças a principal atividade econômica.

Entrega aconteceu nesta sexta-feira (3)/Foto: ContilNet

O projeto foi viabilizado com R$3,5 milhões oriundos de emenda parlamentar da deputada federal Mara Rocha, além de R$1 milhão de contrapartida da prefeitura. O trabalho de construção levou um ano para ser concluído e substituiu uma estrutura antiga, que já havia sido palco de acidentes e gerava dificuldades de mobilidade em períodos de cheia.

O trabalho de construção levou um ano para ser concluído e substituiu uma estrutura antiga/Foto: ContilNet

O presidente da Associação dos Moradores e Produtores da Estrada Jarbas Passarinho, Romildo Marinho de Farias, que vive há mais de 30 anos no local, relatou o sentimento de conquista da comunidade.

Presidente do bairro disse que obra é esperada há 30 anos/Foto: ContilNet

“A gente tem muito a agradecer a Deus, ao prefeito e a todas as pessoas que se envolveram nesse processo. Tem gente que esperou esse momento e nem chegou a ver. A nossa comunidade sabe bem o que era viver com a ponte antiga, as dificuldades para ir e vir. Já aconteceram acidentes graves aqui. Teve até a perda de uma senhora, que não resistiu porque o socorro demorou, justamente pela dificuldade de acesso. Era um sofrimento grande. Hoje, a gente está vendo a realidade de um sonho que parecia distante”, disse.

Para Romildo, a nova ponte representa mais do que infraestrutura, é sinônimo de segurança e dignidade. “Agora a gente sente que a comunidade foi ouvida. Esperamos muito tempo e hoje podemos dizer que temos um acesso digno, seguro e que vai ajudar todos nós, principalmente os produtores que dependem desse ramal para levar a produção para a cidade”, completou.

Durante a solenidade, o prefeito Tião Bocalom destacou que a obra foi planejada para garantir durabilidade e orgulho à comunidade.

Prefeito acompanhou a cerimônia de entrega/Foto: ContilNet

“Parece não, agora é definitivo mesmo. Essa ponte marca a história dessa região. O presidente, que mora aqui há mais de 30 anos, sabe do sofrimento que existia quando chovia, quando o inverno castigava. Dessa vez, o problema foi resolvido. É uma ponte de aço e concreto, uma obra que ficou bonita e de qualidade, porque nós não gostamos de fazer obra malfeita. A gente precisa da funcionalidade, mas também que as pessoas sintam orgulho do que está perto delas”, afirmou.

Bocalom também ressaltou a importância econômica da região. “Aqui é um ramal muito produtivo. Daqui saem hortaliças, frutas e vários produtos das pequenas propriedades. Além da ponte, estamos entregando 2,2 quilômetros de asfalto até a Padek, onde é o ponto final do ônibus que transporta os moradores. Essa estrutura vai garantir melhores condições de transporte e de escoamento da produção. É um investimento de aproximadamente R$4,5 milhões, somado ao R$1 milhão da prefeitura, e que vai servir para a vida toda”, disse.

A cerimônia reuniu moradores, lideranças comunitárias e autoridades locais. Para os produtores, a nova ponte e o asfaltamento da estrada representam mais do que uma obra pública: significam acesso facilitado, valorização das terras e novas oportunidades para fortalecer a agricultura familiar.

“É um dia de vitória para todos nós. A gente lutou muito e hoje vê que valeu a pena. Agora podemos acreditar em dias melhores para nossa comunidade”, resumiu Romildo Marinho.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost