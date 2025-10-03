Bocalom inaugura ponte do Igarapé Rendenção e entrega Estrada Jarbas Passarinho asfaltada

A Prefeitura de Rio Branco realizou nesta sexta-feira (3) a solenidade de entrega da nova ponte sobre o Igarapé Redenção e do asfaltamento da Estrada Jarbas Passarinho, no km 6 do bairro Apolônio Sales. A obra, aguardada há décadas pelos moradores, beneficia cerca de 600 famílias que vivem na região e têm na produção de hortaliças a principal atividade econômica.

O projeto foi viabilizado com R$3,5 milhões oriundos de emenda parlamentar da deputada federal Mara Rocha, além de R$1 milhão de contrapartida da prefeitura. O trabalho de construção levou um ano para ser concluído e substituiu uma estrutura antiga, que já havia sido palco de acidentes e gerava dificuldades de mobilidade em períodos de cheia.

O presidente da Associação dos Moradores e Produtores da Estrada Jarbas Passarinho, Romildo Marinho de Farias, que vive há mais de 30 anos no local, relatou o sentimento de conquista da comunidade.

“A gente tem muito a agradecer a Deus, ao prefeito e a todas as pessoas que se envolveram nesse processo. Tem gente que esperou esse momento e nem chegou a ver. A nossa comunidade sabe bem o que era viver com a ponte antiga, as dificuldades para ir e vir. Já aconteceram acidentes graves aqui. Teve até a perda de uma senhora, que não resistiu porque o socorro demorou, justamente pela dificuldade de acesso. Era um sofrimento grande. Hoje, a gente está vendo a realidade de um sonho que parecia distante”, disse.

Para Romildo, a nova ponte representa mais do que infraestrutura, é sinônimo de segurança e dignidade. “Agora a gente sente que a comunidade foi ouvida. Esperamos muito tempo e hoje podemos dizer que temos um acesso digno, seguro e que vai ajudar todos nós, principalmente os produtores que dependem desse ramal para levar a produção para a cidade”, completou.

Durante a solenidade, o prefeito Tião Bocalom destacou que a obra foi planejada para garantir durabilidade e orgulho à comunidade.

“Parece não, agora é definitivo mesmo. Essa ponte marca a história dessa região. O presidente, que mora aqui há mais de 30 anos, sabe do sofrimento que existia quando chovia, quando o inverno castigava. Dessa vez, o problema foi resolvido. É uma ponte de aço e concreto, uma obra que ficou bonita e de qualidade, porque nós não gostamos de fazer obra malfeita. A gente precisa da funcionalidade, mas também que as pessoas sintam orgulho do que está perto delas”, afirmou.

Bocalom também ressaltou a importância econômica da região. “Aqui é um ramal muito produtivo. Daqui saem hortaliças, frutas e vários produtos das pequenas propriedades. Além da ponte, estamos entregando 2,2 quilômetros de asfalto até a Padek, onde é o ponto final do ônibus que transporta os moradores. Essa estrutura vai garantir melhores condições de transporte e de escoamento da produção. É um investimento de aproximadamente R$4,5 milhões, somado ao R$1 milhão da prefeitura, e que vai servir para a vida toda”, disse.

A cerimônia reuniu moradores, lideranças comunitárias e autoridades locais. Para os produtores, a nova ponte e o asfaltamento da estrada representam mais do que uma obra pública: significam acesso facilitado, valorização das terras e novas oportunidades para fortalecer a agricultura familiar.

“É um dia de vitória para todos nós. A gente lutou muito e hoje vê que valeu a pena. Agora podemos acreditar em dias melhores para nossa comunidade”, resumiu Romildo Marinho.