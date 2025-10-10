Bocalom manda carta e café da sua marca de presente para Bolsonaro

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, informou que enviará uma carta de agradecimento e apoio ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). O documento será entregue por intermédio do senador Márcio Bittar, aliado político de Bocalom.

Além da carta, o prefeito enviará pacotes de café de sua própria marca, lançada recentemente, para o ex-presidente e sua família.

Parte do conteúdo da carta já foi mostrada ao senador Márcio Bittar durante uma visita à construção do viaduto Mamedio Bittar, em Rio Branco. Na ocasião, o prefeito e o senador conversaram sobre o teor da mensagem.