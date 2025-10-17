17/10/2025
Universo POP
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete

Bocalom publica pacote de leis sancionadas no Diário Oficial; veja cada uma delas

Ao todo foram dez leis sancionadas pelo prefeito

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

As dez novas leis municipais sancionadas pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Acre. Os textos são de autoria dos vereadores da base da Câmara Municipal e abrangem áreas como saúde, cultura, cidadania, educação e meio ambiente.

As leis foram publicados no Diário Oficial desta sexta-feira/Foto: ContilNet

Entre as normas publicadas estão a que institui a Política Municipal de Prevenção e Tratamento da Depressão e Outros Transtornos Mentais e a que cria a Semana Municipal do Brincar, voltada à valorização da infância. Outras leis tratam da obrigatoriedade de afixação de cartazes informativos sobre o combate à violência doméstica, da criação do Dia Municipal do Capoeirista e da Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência.

Também foram sancionadas medidas que instituem o Programa Municipal de Arborização Urbana, o incentivo ao uso de energia solar em prédios públicos e privados, o reconhecimento de utilidade pública a entidades sociais e o fortalecimento de ações de conscientização sobre saúde mental nas escolas.

Confira o pacote completo de leis abaixo:

Leis

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost