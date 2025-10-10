Bocalom rebate fala de Jorge Viana após trocas de farpas com o ex-governador: ‘Quem ajudou ele foi eu’

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), rebateu nesta sexta-feira (10) as declarações do ex-governador e ex-senador Jorge Viana (PT), que afirmou ter ajudado financeiramente o atual gestor municipal em um período de dificuldades. A resposta ocorre após uma troca de declarações iniciada quando Bocalom questionou, em entrevista, o posicionamento político do senador Alan Rick (União Brasil) e mencionou que “nunca viu Jorge Viana criticando Alan, nem o contrário”.

Nas redes sociais, Viana reagiu com ironia à fala, dizendo: “Bocado comido, bocado esquecido, né, Bocalom?”, e completou que “não se arrepende do período em que ajudava o prefeito e sua família, no tempo de dificuldades, com o dinheiro da feira do mês”.

Em resposta, Bocalom negou ter recebido qualquer tipo de ajuda financeira do ex-governador e afirmou que, na verdade, foi ele quem auxiliou Jorge Viana no passado.

“Quem ajudou Jorge Viana fui eu. Ele não sabia nada de produção, e quem escreveu o programa de produção dele em 1998 fui eu, ele não mudou uma linha”, declarou o prefeito. Segundo Bocalom, o então governador teria rejeitado implantar o plano de incentivo à produção agrícola elaborado por ele, optando pela política da florestania.

O prefeito também afirmou que, na época, possuía estabilidade financeira. “Eu nunca precisei dele. Eu tinha gado, casa boa e 16 colônias. É mentira dele dizer que me ajudou com dinheiro”, afirmou.

Bocalom ainda relatou que, durante sua campanha à prefeitura em 2000, chegou a vender duas propriedades rurais para financiar a disputa eleitoral. “Ele me garantiu que ia ajudar na eleição, mas não ajudou. Vendi duas colônias para não perder a campanha, e ganhamos bem a eleição”, disse.