17/10/2025
Universo POP
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”

Bocalom sanciona nova lei que proíbe nomeação de condenados por violência doméstica e sexual

A nova lei altera a de número 2.560, de autoria da vereadora Elzinha Mendonça

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (17) a Lei Municipal nº 2.598, que proíbe a nomeação para cargos públicos administrativos ou políticos em Rio Branco, de pessoas condenadas por crimes de violência doméstica, sexual, dentre outros. A lei já passa a valer a partir da data de publicação.

A lei vale para todos os setores da administração pública direta e indireta, incluindo autarquias e fundações| Foto: ContilNet

A nova lei altera a de número 2.560, de autoria da vereadora Elzinha Mendonça, aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pela prefeitura em abril deste ano.

Entre os crimes que impedem a nomeação estão a violência doméstica e familiar contra a mulher, prevista na Lei Maria da Penha, e os crimes contra a dignidade sexual, como estupro e assédio, conforme o Código Penal. Também estão incluídos racismo, tráfico de drogas e crimes contra crianças e adolescentes, como abandono, maus-tratos e exploração sexual.

O prefeito Tião Bocalom sancionou a lei, que altera a legislação municipal anterior, ampliando a lista de crimes que barram a nomeação de servidores e autoridades. A lei vale para todos os setores da administração pública direta e indireta, incluindo autarquias e fundações.

Veja a nova redação da lei:

Lei municipal

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost