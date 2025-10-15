Bodas de aço: Michel Teló e Thais Fersoza comemoraram 11 anos de casados em Roma

Michel Teló e Thais Fersoza comemoraram 11 anos de casados em uma viagem que fizeram à Roma, Itália, com os filhos Melinda e Teodoro. Na última terça-feira (14/10), em uma rede social, o casal afirmou que participou de uma missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e que recebeu uma bênção para fortalecer ainda mais o compromisso.

No Instagram, em uma publicação em colaboração, o cantor e a apresentadora, em um carrossel, legendaram: “Um ano depois daquele dia inesquecível no Cristo Redentor, estamos aqui em Roma, no coração da nossa fé, celebrando 11 anos de matrimônio, nossas bodas de aço. Hoje tivemos a graça de viver algo que jamais esqueceremos: uma Santa Missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, celebrada na cripta, onde tudo parece respirar fé e eternidade.”

Foi um momento de profunda emoção, de gratidão e de presença de Deus em cada palavra, em cada olhar, em cada gesto. Agradecemos de coração ao Padre Marcus pelo carinho, pela acolhida, pela celebração e pelas palavras tão lindas que tocaram o nosso coração.

Eles finalizaram: “[Obrigado] Padre Flávio, pela oportunidade de conhecer tantos lugares tão especiais da Basílica. Receber essa bênção especial aqui, nesses 11 anos de casamento, foi um presente de Deus. Um marco que levaremos conosco para sempre. Nosso amor se fortalece, como o aço das nossas bodas firme, maduro e abençoado”, Michel e Thais estão juntos desde 2012 e se casaram em 2014. Eles se conheceram em pleno Carnaval do Rio de Janeiro.