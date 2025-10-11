Bodas de papel! Endrick e Gabriely celebram 1º ano de casamento em resort luxuoso

Endrick e Gabriely Miranda estão celebrando o 1º ano de casamento em um cenário de tirar o fôlego: Marraquexe, no Marrocos. O destino escolhido pelo jogador e pela influenciadora para a celebração das Bodas de Papel é conhecido pelas atrações históricas e riqueza arquitetônica. Para completar, o resort escolhido passa longe da simplicidade.

Trata-se do Amanjena, que tem diárias que variam entre R$ 10 mil e R$ 35 mil. A hospedagem do casal é a vila de 220 m² com piscina aquecida e jardim privativo. Já a decoração conta com tapetes berberes, pisos de azulejos zellij e espelhos altos, criando uma atmosfera clássica marroquina. A diária sai na faixa dos R$ 14 mil.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Endrick e Gabriely Miranda compartilharam alguns registros no país africano. Divulgação/@amanjena Endrick e Gabriely Miranda compartilharam alguns registros no país africano. Divulgação/@amanjena O local conta com pavilhões e vilas privativas. Divulgação/@amanjena O local conta com pavilhões e vilas privativas. Divulgação/@amanjena Divulgação/@amanjena Voltar

Próximo

Já as áreas comuns são formadas por pátios sombreados com fontes e um lago central que conecta as vilas e pavilhões: “Uma exibição poética onde referências culturais antigas se encontram com a paisagem indígena, priorizando o intercâmbio cultural profundo e a valorização crescente da circularidade”, descreve o local.

Endrick e Gabriely Miranda se casaram em setembro de 2024, em uma cerimônia privativa na Espanha. O casal mora no país europeu desde a transferência do atacante, que deixou o Palmeiras rumo ao Real Madrid (ESP) em julho do ano passado. A nova viagem surge em meio aos dias de folga dos jogadores não convocados em meio à Data FIFA. O atleta não foi um dos selecionados por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Coreia do Sul e Japão.