27/10/2025
Boi descontrolado invade casa e causa pânico em família

O animal entrou na garagem e atingiu um carro que estava estacionado no local

Um vídeo impressionante gravado em Juazeiro, na Bahia, viralizou nas redes sociais após mostrar o momento em que um boi invade uma residência e causa um verdadeiro rastro de destruição. As imagens, que já ultrapassaram 1,5 milhão de visualizações e somam mais de 35 mil curtidas, têm circulado em diversas plataformas digitais.

O registro mostra um homem, uma mulher e uma criança correndo para dentro da casa em desespero, enquanto o animal se aproxima em alta velocidade pela rua. Segundos depois, o boi entra na garagem e atinge um carro modelo Gol, que estava estacionado no local.

O animal entrou na garagem e atingiu um carro que estava estacionado no local/Foto: Reprodução

Com as chifradas e solavancos, o animal quebrou vidros, retrovisores e amassou partes do veículo, além de arrastar uma mesa de madeira que estava próxima. O impacto foi tão forte que o muro da residência também ficou danificado.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido. Moradores relataram que o animal teria se desgarrado de um rebanho próximo e acabou entrando na rua de forma descontrolada.

O vídeo continua repercutindo nas redes, com milhares de comentários que misturam espanto, humor e críticas à falta de controle de animais soltos em áreas urbanas. Muitos internautas brincaram com a cena, comparando o episódio a um “rodeo improvisado em plena cidade”.

