07/10/2025
Universo POP
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Quem matou Odete Roitman? Acreanos dão palpite sobre quem vai matar a vilã de Vale Tudo
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo

Boiadeira em família! Ana Castela almoça com João Guilherme, irmão de Zé Felipe

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
boiadeira-em-familia!-ana-castela-almoca-com-joao-guilherme,-irmao-de-ze-felipe

A Boiadeira está se aproximando da família de Zé Felipe! Nesta terça-feira (7/10), Ana Castela marcou presença em um almoço pra lá de especial, que contou com a presença do cunhado, João Guilherme, filho caçula de Leonardo. O encontro também reuniu amigos dos cantores em um restaurante nobre nos Jardins, em São Paulo.

Nos Stories do Instagram, Zé compartilhou uma selfie à mesa com Ana e João. Além da suposta namorada, o cantor também recebeu amigos para o almoço como Gabriel Vetuche, Hugo Mexicano e João Victor Cocá. Pelo clima descontraído do registro, parece que a Boiadeira já está se sentindo em casa com a família do cantor.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@ZeFelipe
Ana Castela almoça com João Guilherme e Zé FelipeFoto/Instagram/@ZeFelipe
Foto/Instagram/@ZeFelipe
Ana Castela almoça com João Guilherme e Zé FelipeFoto/Instagram/@ZeFelipe
Instagram/@anacastelacantora
Novo registro de Ana Castela e Zé Felipe nas redes sociais.Instagram/@anacastelacantora
Foto/Instagram
Zé Felipe se encontra com pais de Ana CastelaFoto/Instagram
Divulgação
Zé Felipe e Ana Castela estão entre os lançamentos da semanaDivulgação
Foto: Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé FelipeFoto: Reprodução/Instagram

Leia Também

Vale lembrar que esse não é o primeiro contato de Ana com a família de Zé Felipe. Muito pelo contrário! A Boiadeira já teve bons momentos ao lado dos supostos sogros. Durante as gravações do clipe de sua parceria com o ex de Virgínia Fonseca, “Sua Boca Mente”, Ana conheceu Leonardo e os dois, claro, aproveitaram para “tomar uma” juntos.

Além disso, a cantora embarcou em uma viagem para o Pantanal acompanhada do sertanejo e dos pais dele, Leonardo e Poliana Rocha. Ela chegou a contar que seus próprios pais também iriam, mas precisaram adiar a ida por conta de um imprevisto. Depois da temporada no Pantanal, Ana e Zé seguiram para Londrina, onde o cantor encontrou os pais da famosa.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost