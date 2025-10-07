Boiadeira em família! Ana Castela almoça com João Guilherme, irmão de Zé Felipe

A Boiadeira está se aproximando da família de Zé Felipe! Nesta terça-feira (7/10), Ana Castela marcou presença em um almoço pra lá de especial, que contou com a presença do cunhado, João Guilherme, filho caçula de Leonardo. O encontro também reuniu amigos dos cantores em um restaurante nobre nos Jardins, em São Paulo.

Nos Stories do Instagram, Zé compartilhou uma selfie à mesa com Ana e João. Além da suposta namorada, o cantor também recebeu amigos para o almoço como Gabriel Vetuche, Hugo Mexicano e João Victor Cocá. Pelo clima descontraído do registro, parece que a Boiadeira já está se sentindo em casa com a família do cantor.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Ana Castela almoça com João Guilherme e Zé Felipe Foto/Instagram/@ZeFelipe Ana Castela almoça com João Guilherme e Zé Felipe Foto/Instagram/@ZeFelipe Novo registro de Ana Castela e Zé Felipe nas redes sociais. Instagram/@anacastelacantora Zé Felipe se encontra com pais de Ana Castela Foto/Instagram Zé Felipe e Ana Castela estão entre os lançamentos da semana Divulgação Ana Castela e Zé Felipe Foto: Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

Vale lembrar que esse não é o primeiro contato de Ana com a família de Zé Felipe. Muito pelo contrário! A Boiadeira já teve bons momentos ao lado dos supostos sogros. Durante as gravações do clipe de sua parceria com o ex de Virgínia Fonseca, “Sua Boca Mente”, Ana conheceu Leonardo e os dois, claro, aproveitaram para “tomar uma” juntos.

Além disso, a cantora embarcou em uma viagem para o Pantanal acompanhada do sertanejo e dos pais dele, Leonardo e Poliana Rocha. Ela chegou a contar que seus próprios pais também iriam, mas precisaram adiar a ida por conta de um imprevisto. Depois da temporada no Pantanal, Ana e Zé seguiram para Londrina, onde o cantor encontrou os pais da famosa.