28/10/2025
Universo POP
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca

“Bola de fogo” no céu impressiona e intriga moradores em três estados do Brasil

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“bola-de-fogo”-no-ceu-impressiona-e-intriga-moradores-em-tres-estados-do-brasil

Um clarão misterioso riscou o céu de pelo menos cinco estados brasileiros na noite desta segunda-feira (27/10), intrigando moradores e gerando uma onda de registros nas redes sociais. O fenômeno, visível a olho nu, pôde ser observado na Bahia, Sergipe, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais, por volta das 21h50.

Nas gravações compartilhadas, é possível ver uma bola de fogo cortando o céu por alguns segundos, deixando atrás de si uma cauda luminosa e irregular. O brilho intenso chamou a atenção pela velocidade menor do que a de um meteoro comum, detalhe que ajudou especialistas a identificar a origem do objeto.

Leia Também

Segundo a Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), o clarão teria sido causado pela reentrada de um fragmento do segundo estágio do foguete chinês Long March 7, lançado em junho de 2024. Ao penetrar na atmosfera terrestre a mais de 20 mil km/h, o material entrou em combustão, criando o espetáculo visual visto de diferentes regiões.

A maioria dos fragmentos espaciais se desintegra antes de atingir o solo, embora pedaços possam resistir parcialmente à queima. Em 2022, um detrito de cerca de 600 quilos foi encontrado no Paraná: naquele caso, pertencente a um foguete da SpaceX, empresa de Elon Musk.

Testemunhas descreveram o fenômeno como uma luz intensa, com tons iridescentes e movimento irregular, o que o diferencia dos meteoros tradicionais. De acordo com especialistas em rastreamento orbital, essa ocorrência faz parte de uma série de reentradas de estágios de foguetes e satélites desativados que vêm sendo registradas com frequência crescente ao redor do mundo.

Pesquisadores alertam que o aumento do lixo espacial em órbita representa um risco crescente à segurança de satélites e missões espaciais, embora as chances de impacto direto em áreas habitadas sejam consideradas baixas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost