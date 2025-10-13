Bolão dos globais: elenco de “Vale Tudo” revela suas apostas sobre quem matou Odete

O “Fantástico” deste domingo (12/10) reacendeu uma das maiores perguntas da teledramaturgia brasileira: “Quem matou Odete Roitman?”. O elenco da nova versão de “Vale Tudo” entrou no clima e compartilhou seus palpites sobre o desfecho do crime que parou o Brasil em 1988. Entre respostas misteriosas e brincadeiras nos bastidores, o mistério segue dividindo opiniões dentro e fora dos estúdios.

Para Belize Pombal (Consuelo), o assassino pode estar mais próximo do que se imagina: “Um familiar, talvez. Alguém muito íntimo”, opinou. Já Luís Salém (Eugênio) preferiu manter o suspense, mas levantou nomes fortes: “Acredito que tenha sido Marco Aurélio, César, Olavinho ou Maria de Fátima. Eu? Não sei, não sei”, disse, rindo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Eugênio (Luis Salem), Freitas (Luis Lobianco) e Leila (Carolina Dieckmmann) em “Vale Tudo” Divulgação/Globo César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos) em “Vale Tudo” Manoella Mello/Globo Odete (Debora Bloch) morre em “Vale Tudo” Reprodução/Globo Voltar

Próximo

O ator Guilherme Magon (Leonardo Roitman) desconversou quando perguntado sobre as teorias dos fãs de que seu personagem estaria fingindo para se vingar: “A minha opinião é a seguinte: você pega esse dedo, junta com esse dedo e faz assim (sinal de boca fechada). Vai ter que ver”, brincou. Já Cauã Reymond (César Ribeiro) entrou no personagem e respondeu com ironia: “Em primeiro lugar, eu peço muito respeito. Estou de luto”.

Outros colegas também arriscaram palpites. Ricardo Teodoro (Olavo) acredita que “as possibilidades mais óbvias seriam o Marco Aurélio; a menos óbvia, o Eugênio; e a zebra total seria a Poliana”. Matheus Nachtergaele (Poliana) seguiu outra linha: “Eu acuso o Marco Aurélio. Na versão de 88, o público descobriu que ele era o assassino, então mudaram o final para Leila. Acho que agora podem devolver o assassinato que ele perdeu”. Já Alexandre Nero (Marco Aurélio) defendeu o próprio personagem com humor: “Certamente Marco Aurélio. É o único que faz sentido. Todo mundo vai perder dinheiro no bolão, só eu vou ganhar”.