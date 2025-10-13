Bolão dos globais: elenco de “Vale Tudo” revela suas apostas sobre quem matou Odete

O “Fantástico” deste domingo (12/10) reacendeu uma das maiores perguntas da teledramaturgia brasileira: “Quem matou Odete Roitman?”. O elenco da nova versão de “Vale Tudo” entrou no clima e compartilhou seus palpites sobre o desfecho do crime que parou o Brasil em 1988. Entre respostas misteriosas e brincadeiras nos bastidores, o mistério segue dividindo opiniões dentro e fora dos estúdios.
Para Belize Pombal (Consuelo), o assassino pode estar mais próximo do que se imagina: “Um familiar, talvez. Alguém muito íntimo”, opinou. Já Luís Salém (Eugênio) preferiu manter o suspense, mas levantou nomes fortes: “Acredito que tenha sido Marco Aurélio, César, Olavinho ou Maria de Fátima. Eu? Não sei, não sei”, disse, rindo.
O ator Guilherme Magon (Leonardo Roitman) desconversou quando perguntado sobre as teorias dos fãs de que seu personagem estaria fingindo para se vingar: “A minha opinião é a seguinte: você pega esse dedo, junta com esse dedo e faz assim (sinal de boca fechada). Vai ter que ver”, brincou. Já Cauã Reymond (César Ribeiro) entrou no personagem e respondeu com ironia: “Em primeiro lugar, eu peço muito respeito. Estou de luto”.
Outros colegas também arriscaram palpites. Ricardo Teodoro (Olavo) acredita que “as possibilidades mais óbvias seriam o Marco Aurélio; a menos óbvia, o Eugênio; e a zebra total seria a Poliana”. Matheus Nachtergaele (Poliana) seguiu outra linha: “Eu acuso o Marco Aurélio. Na versão de 88, o público descobriu que ele era o assassino, então mudaram o final para Leila. Acho que agora podem devolver o assassinato que ele perdeu”. Já Alexandre Nero (Marco Aurélio) defendeu o próprio personagem com humor: “Certamente Marco Aurélio. É o único que faz sentido. Todo mundo vai perder dinheiro no bolão, só eu vou ganhar”.