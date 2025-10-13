13/10/2025
Universo POP
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos

Bolão dos globais: elenco de “Vale Tudo” revela suas apostas sobre quem matou Odete

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bolao-dos-globais:-elenco-de-“vale-tudo”-revela-suas-apostas-sobre-quem-matou-odete

O “Fantástico” deste domingo (12/10) reacendeu uma das maiores perguntas da teledramaturgia brasileira: “Quem matou Odete Roitman?”. O elenco da nova versão de “Vale Tudo” entrou no clima e compartilhou seus palpites sobre o desfecho do crime que parou o Brasil em 1988. Entre respostas misteriosas e brincadeiras nos bastidores, o mistério segue dividindo opiniões dentro e fora dos estúdios.

Para Belize Pombal (Consuelo), o assassino pode estar mais próximo do que se imagina: “Um familiar, talvez. Alguém muito íntimo”, opinou. Já Luís Salém (Eugênio) preferiu manter o suspense, mas levantou nomes fortes: “Acredito que tenha sido Marco Aurélio, César, Olavinho ou Maria de Fátima. Eu? Não sei, não sei”, disse, rindo.

Veja as fotos

Divulgação/Globo
Eugênio (Luis Salem), Freitas (Luis Lobianco) e Leila (Carolina Dieckmmann) em “Vale Tudo”Divulgação/Globo
Manoella Mello/Globo
César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos) em “Vale Tudo”Manoella Mello/Globo
Reprodução/Globo
Odete (Debora Bloch) morre em “Vale Tudo”Reprodução/Globo

Leia Também

O ator Guilherme Magon (Leonardo Roitman) desconversou quando perguntado sobre as teorias dos fãs de que seu personagem estaria fingindo para se vingar: “A minha opinião é a seguinte: você pega esse dedo, junta com esse dedo e faz assim (sinal de boca fechada). Vai ter que ver”, brincou. Já Cauã Reymond (César Ribeiro) entrou no personagem e respondeu com ironia: “Em primeiro lugar, eu peço muito respeito. Estou de luto”.

Outros colegas também arriscaram palpites. Ricardo Teodoro (Olavo) acredita que “as possibilidades mais óbvias seriam o Marco Aurélio; a menos óbvia, o Eugênio; e a zebra total seria a Poliana”. Matheus Nachtergaele (Poliana) seguiu outra linha: “Eu acuso o Marco Aurélio. Na versão de 88, o público descobriu que ele era o assassino, então mudaram o final para Leila. Acho que agora podem devolver o assassinato que ele perdeu”. Já Alexandre Nero (Marco Aurélio) defendeu o próprio personagem com humor: “Certamente Marco Aurélio. É o único que faz sentido. Todo mundo vai perder dinheiro no bolão, só eu vou ganhar”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost