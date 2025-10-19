Boletim aponta 22 mortes por Covid-19 em 2025; casos totais chegam a mais de 175 mil

O Acre confirmou 4.210 casos de Covid-19 entre janeiro e 11 de outubro de 2025, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Desde o início da pandemia, o estado registrou 439.532 notificações, sendo 175.578 confirmadas e 263.949 descartadas.

O número de óbitos em 2025 chegou a 22, elevando o total de mortes entre 2023 e 2025 para 77. A maioria das vítimas tinha mais de 60 anos e comorbidades, representando 64,9% dos casos fatais. O Acre apresenta letalidade de 0,5% e coeficiente de mortalidade de 8,6 óbitos por 100 mil habitantes, com o município de Bujari liderando os índices de mortalidade (28,8) e letalidade (6,8).

Entre 2023 e 2025, a faixa etária mais afetada foi de 40 a 49 anos, com predominância de mulheres (62,5%). Quanto à raça, 68,2% dos casos positivos em 2025 foram de pessoas pardas, seguidas por amarelas (13,2%), brancas (11,4%), pretas (2,6%) e indígenas (0,4%). A incidência no estado é de 1.911,1 casos por 100 mil habitantes, com destaque para Acrelândia, que registrou 3.763,7 por 100 mil habitantes no período. Em 2025, até a Semana Epidemiológica 41, o município também apresenta o maior índice de casos, com 1.329,9 por 100 mil habitantes.