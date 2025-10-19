19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Boletim aponta 22 mortes por Covid-19 em 2025; casos totais chegam a mais de 175 mil

Entre 2023 e 2025, a faixa etária mais afetada foi de 40 a 49 anos, com predominância de mulheres (62,5%)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Acre confirmou 4.210 casos de Covid-19 entre janeiro e 11 de outubro de 2025, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Desde o início da pandemia, o estado registrou 439.532 notificações, sendo 175.578 confirmadas e 263.949 descartadas.

circula-pela-franca-nova-variante-da-covid-chamada-frankenstein

Já são mais de 4 mil casos apenas em 2025/Foto: Reprodução

O número de óbitos em 2025 chegou a 22, elevando o total de mortes entre 2023 e 2025 para 77. A maioria das vítimas tinha mais de 60 anos e comorbidades, representando 64,9% dos casos fatais. O Acre apresenta letalidade de 0,5% e coeficiente de mortalidade de 8,6 óbitos por 100 mil habitantes, com o município de Bujari liderando os índices de mortalidade (28,8) e letalidade (6,8).

Entre 2023 e 2025, a faixa etária mais afetada foi de 40 a 49 anos, com predominância de mulheres (62,5%). Quanto à raça, 68,2% dos casos positivos em 2025 foram de pessoas pardas, seguidas por amarelas (13,2%), brancas (11,4%), pretas (2,6%) e indígenas (0,4%). A incidência no estado é de 1.911,1 casos por 100 mil habitantes, com destaque para Acrelândia, que registrou 3.763,7 por 100 mil habitantes no período. Em 2025, até a Semana Epidemiológica 41, o município também apresenta o maior índice de casos, com 1.329,9 por 100 mil habitantes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost