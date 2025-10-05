Bolinho de macaxeira com rabo e tucupi é o vencedor do concurso gastronômico do Festival da Macaxeira

O último dia do Festival da Macaxeira, neste domingo (5), no Horto Florestal, foi marcado pelo concurso gastronômico que reuniu pratos à base da raiz símbolo do evento. Onze receitas foram apresentadas, variando entre pratos tradicionais e releituras criativas.

Entre as opções estavam lasanha de mandioca com carne de sol no tucupi, creme brûlée de macaxeira, bobó de camarão, escondidinho de costela, costelinha de tambaqui assada no tucupi, tacacá com macaxeira e bolos variados, incluindo versões caramelizadas e acompanhadas de sorvete de tapioca.

O primeiro lugar ficou com Eliane Ferreira, que levou R$5 mil ao apresentar um bolinho de macaxeira recheado com rabo bovino e maionese de tucupi.

A vencedora comemorou o título destacando a importância da valorização da culinária local:

“Quero agradecer à prefeitura, ao Assis, à presidente Patrícia Dosso pela organização do evento e por dar a oportunidade de expor nossos pratos. Esse bolinho de rabo é uma criação do nosso restaurante, o Rabada Acriana, localizado na Galeria Paredes, na Floresta. Quem quiser pode conhecer nosso espaço e provar também. Estou muito feliz, é muita emoção”.

O segundo lugar foi conquistado por Renata Tanayra, com o bolo de macaxeira servido com sorvete de tapioca com castanha, premiada com R$3 mil. Na terceira colocação, Isadora Cristin apresentou o bolo de macaxeira caramelizado com coco, recebendo R$2 mil. O quarto lugar ficou com o tacacá com macaxeira, de Dona Jamaica, premiada com R$1,5 mil. Na quinta posição, Mistis Rosa conquistou R$1 mil com o creme brûlée de macaxeira.

Confira o vídeo e a galeria da competição, por Gustavo Monteiro e Vitor Paiva/ContilNet: