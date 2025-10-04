Bolinho de repolho sem glúten: receita crocante, leve e 100% vegana

Na cozinha do chef Ville Della Penna, o repolho ganha protagonismo e se transforma em bolinhos dourados, crocantes por fora e macios por dentro, sem nenhum ingrediente de origem animal e livres de glúten. “É uma receita democrática, com sabor e textura, mas sem complicação”, conta o chef, que aposta em ingredientes simples para um resultado surpreendente.

A base do preparo é uma mistura leve, no ponto da massa de bolo, com farinha de arroz, amido de milho, cogumelos frescos e um toque generoso de shoyu. O resultado: bolinhos que agradam todos os públicos e pedem um molhinho agridoce para acompanhar.

Receita: bolinho de repolho vegano e sem glúten — por chef Ville Della Penna

Ingredientes:

1/2 repolho branco pré-cozido e cortado em tiras finas

1/2 xícara de farinha de arroz

1/2 xícara de amido de milho

200 ml de shoyu

1/4 xícara de cogumelo fresco (de sua preferência)

200 ml de água (use aos poucos para dar ponto)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Branqueie o repolho: cozinhe por pouco tempo em água salgada quente e, em seguida, mergulhe na água gelada. Em um bowl, misture todos os ingredientes até obter uma massa com textura de massa de bolo, com picos firmes. Ajuste o sal e a pimenta. Aqueça uma frigideira com pouco óleo (apenas o suficiente para cobrir o fundo), em fogo médio. Com uma colher de sopa, pegue porções da massa e frite até dourar.

Dicas bônus do chef: