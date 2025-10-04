Bolinho de repolho sem glúten: receita crocante, leve e 100% vegana

Na cozinha do chef Ville Della Penna, o repolho ganha protagonismo e se transforma em bolinhos dourados, crocantes por fora e macios por dentro, sem nenhum ingrediente de origem animal e livres de glúten. “É uma receita democrática, com sabor e textura, mas sem complicação”, conta o chef, que aposta em ingredientes simples para um resultado surpreendente.
A base do preparo é uma mistura leve, no ponto da massa de bolo, com farinha de arroz, amido de milho, cogumelos frescos e um toque generoso de shoyu. O resultado: bolinhos que agradam todos os públicos e pedem um molhinho agridoce para acompanhar.
Receita: bolinho de repolho vegano e sem glúten — por chef Ville Della Penna
Ingredientes:
- 1/2 repolho branco pré-cozido e cortado em tiras finas
- 1/2 xícara de farinha de arroz
- 1/2 xícara de amido de milho
- 200 ml de shoyu
- 1/4 xícara de cogumelo fresco (de sua preferência)
- 200 ml de água (use aos poucos para dar ponto)
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Repolho aumenta a saúde intestinal, ajuda a emagrecer e também previne doenças
Modo de preparo:
- Branqueie o repolho: cozinhe por pouco tempo em água salgada quente e, em seguida, mergulhe na água gelada.
- Em um bowl, misture todos os ingredientes até obter uma massa com textura de massa de bolo, com picos firmes.
- Ajuste o sal e a pimenta.
- Aqueça uma frigideira com pouco óleo (apenas o suficiente para cobrir o fundo), em fogo médio.
- Com uma colher de sopa, pegue porções da massa e frite até dourar.
Dicas bônus do chef:
- A temperatura do óleo deve ser média — quente demais, o bolinho queima por fora e fica cru por dentro; fria demais, encharca.
- Para acompanhar, prepare um molhinho agridoce com partes iguais de vinagre de arroz, açúcar e shoyu.