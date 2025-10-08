Bolo com rosto de Lula e bandeiras do PT marcam festa de aniversário que bombou nas redes

08/10/2025
Uma comemoração inusitada chamou atenção nas redes sociais neste fim de semana em Pains, cidade do interior de Minas Gerais. A família de Jair da Silva, conhecido como Jair Bala, celebrou o aniversário de 31 anos de Lincoln Murilo da Costa Silva com uma festa temática inspirada no presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo os familiares, o tema foi escolhido como uma forma de expressar carinho e admiração tanto pelo presidente quanto pelo Partido dos Trabalhadores (PT). O ambiente da comemoração foi decorado com bandeiras vermelhas, balões nas cores do partido e imagens de Lula espalhadas pelo espaço, criando uma atmosfera política e festiva ao mesmo tempo.

Festa viralizou com fotos e vídeos mostrando convidados fazendo o gesto do “L”/Foto: Reprodução

O bolo temático, que trazia o rosto do presidente, foi um dos pontos altos da celebração. Nas fotos divulgadas, os convidados aparecem fazendo o gesto do “L”, símbolo de apoio a Lula, em meio a risadas e brincadeiras.

Com bom humor e criatividade, a festa rendeu vídeos e fotos que rapidamente viralizaram, mostrando que, para essa família mineira, política e afeto podem caminhar juntos em momentos de alegria e descontração.

