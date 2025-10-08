Bolo com rosto de Lula e bandeiras do PT marcam festa de aniversário que bombou nas redes

Uma comemoração inusitada chamou atenção nas redes sociais neste fim de semana em Pains, cidade do interior de Minas Gerais. A família de Jair da Silva, conhecido como Jair Bala, celebrou o aniversário de 31 anos de Lincoln Murilo da Costa Silva com uma festa temática inspirada no presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo os familiares, o tema foi escolhido como uma forma de expressar carinho e admiração tanto pelo presidente quanto pelo Partido dos Trabalhadores (PT). O ambiente da comemoração foi decorado com bandeiras vermelhas, balões nas cores do partido e imagens de Lula espalhadas pelo espaço, criando uma atmosfera política e festiva ao mesmo tempo.

O bolo temático, que trazia o rosto do presidente, foi um dos pontos altos da celebração. Nas fotos divulgadas, os convidados aparecem fazendo o gesto do “L”, símbolo de apoio a Lula, em meio a risadas e brincadeiras.

Com bom humor e criatividade, a festa rendeu vídeos e fotos que rapidamente viralizaram, mostrando que, para essa família mineira, política e afeto podem caminhar juntos em momentos de alegria e descontração.