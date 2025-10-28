28/10/2025
Bolsa volta a bater recorde e dólar cai para R$ 5,36

Escrito por Agência Brasil
bolsa-volta-a-bater-recorde-e-dolar-cai-para-r$-5,36


Logo Agência Brasil

Em mais um dia de euforia no mercado financeiro, a bolsa voltou a bater recorde e aproximou-se da marca de 148 mil pontos. O dólar caiu pela segunda vez consecutiva e atingiu o menor valor desde o início do mês.

O índice Ibovespa, da B3, encerrou esta terça-feira (28) aos 147.429 pontos, com alta de 0,31%. Embora tenha superado momentaneamente a marca dos 147 mil pontos nos dois últimos pregões, essa foi a primeira vez em que o Ibovespa fechou o dia acima desse nível.

O câmbio voltou a ter um dia de alívio. O dólar comercial fechou o dia vendido a R$ 5,36, com recuo de R$ 0,01 (-0,19%). A cotação subiu durante a manhã, encostando em R$ 5,39 nos primeiros minutos de negociação, mas reverteu o movimento e passou a cair durante a tarde. Na mínima do dia, por volta das 15h20, chegou a R$ 5,35.

A moeda estadunidense está no valor mais baixo desde 8 de outubro. A divisa sobe 0,69% em outubro, mas cai 13,25% em 2025.

A expectativa de um novo corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, Banco Central estadunidense) na reunião desta quarta-feira (29) animou os investidores. Além disso, a confirmação do encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, previsto para quinta-feira (30) na Coreia do Sul, ajudou a diminuir as tensões comerciais entre as duas maiores economias do planeta.

*Com informações da Reuters

