24/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Bolsas da Ásia avançam após confirmação de reunião entre Trump e Xi

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bolsas-da-asia-avancam-apos-confirmacao-de-reuniao-entre-trump-e-xi

Os principais índices das bolsas de valores da Ásia encerraram a semana em alta, refletindo o alívio e o maior otimismo dos investidores após a confirmação da reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, no próximo dia 30.

O que aconteceu

  • Os maiores ganhos da região foram registrados na Bolsa de Seul, com o índice Kospi subindo 2,5%, aos 3,9 mil pontos, novo recorde de fechamento.
  • Em Tóquio, o índice Nikkei terminou o dia em alta de 1,35%, aos 49,2 mil pontos.
  • Na China continental, o Xangai Composto teve valorização de 0,71%, aos 3,9 mil pontos, renovando a máxima dos últimos dez anos.
  • O Shenzhen Composto, menos abrangente, fechou com ganhos de 1,36%, aos 2,4 mil pontos.
  • Em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 0,74%, aos 26,1 mil pontos.
  • A Bolsa de Taiwan ficou fechada por causa de um feriado local.
Leia também

Trump e Xi

Nessa quinta-feira (23/10), a Casa Branca confirmou que Trump viajará para a Malálisa e, na sequência, passará por Japão e Coreia do Sul, onde se encontrará com o líder chinês Xi Jinping.

O encontro entre os líderes das duas maiores potências econômicas do planeta ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 30. A expectativa é a de que haja avanço nas negociações comerciais entre Washington e Pequim.

Nos últimos dias, os mercados reagiram negativamente a relatos de uma possível nova escalada nas tensões comerciais entre os dois países, após notícias de que a Casa Branca planeja impor restrições a exportações de produtos baseados em software para o país asiático.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost