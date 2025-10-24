Bolsas da Ásia avançam após confirmação de reunião entre Trump e Xi

Os principais índices das bolsas de valores da Ásia encerraram a semana em alta, refletindo o alívio e o maior otimismo dos investidores após a confirmação da reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, no próximo dia 30.

O que aconteceu

Os maiores ganhos da região foram registrados na Bolsa de Seul, com o índice Kospi subindo 2,5%, aos 3,9 mil pontos, novo recorde de fechamento.

Em Tóquio, o índice Nikkei terminou o dia em alta de 1,35%, aos 49,2 mil pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve valorização de 0,71%, aos 3,9 mil pontos, renovando a máxima dos últimos dez anos.

O Shenzhen Composto, menos abrangente, fechou com ganhos de 1,36%, aos 2,4 mil pontos.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 0,74%, aos 26,1 mil pontos.

A Bolsa de Taiwan ficou fechada por causa de um feriado local.

Trump e Xi

Nessa quinta-feira (23/10), a Casa Branca confirmou que Trump viajará para a Malálisa e, na sequência, passará por Japão e Coreia do Sul, onde se encontrará com o líder chinês Xi Jinping.

O encontro entre os líderes das duas maiores potências econômicas do planeta ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 30. A expectativa é a de que haja avanço nas negociações comerciais entre Washington e Pequim.

Nos últimos dias, os mercados reagiram negativamente a relatos de uma possível nova escalada nas tensões comerciais entre os dois países, após notícias de que a Casa Branca planeja impor restrições a exportações de produtos baseados em software para o país asiático.