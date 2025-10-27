Muita gente acreditou que poderia dar certo a estratégia do deputado Eduardo Bolsonaro de jogar o governo do presidente Donald Trump contra o governo do presidente Lula na tentativa de salvar seu pai, acusado por golpe de Estado e outros crimes.

Eu nunca acreditei e por uma razão bem simples: Bolsonaro era um problema do Supremo Tribunal Federal, não do governo Lula. Mesmo se quisesse, Lula não teria como influenciar qualquer decisão no Supremo no julgamento dos golpistas.

De resto, Trump pode ser tudo o que dizem dele, mas não é um idiota. Poria em risco as relações de mais de 200 anos entre os Estados Unidos e o Brasil só para aliviar a situação de um homem que, segundo ele mesmo escreveu, não era e nunca foi seu amigo?

Não faria sentido. Trump usou o tarifaço para extrair maiores vantagens para seu país em negócios com outros países e não só com o Brasil. E aparentemente foi bem-sucedido até agora. Se isso bastará para deixá-lo satisfeito, essa é outra história.

O encontro dele com Lula na Malásia, foi mais um exemplo de pragmatismo de ambas as partes. Não significa necessariamente que Trump verá com bons olhos uma eventual reeleição de Lula no próximo ano. Nem que o tarifaço será suspenso por completo.

A essa altura, Bolsonaro é carga jogada ao mar por Trump. Nada mais há o que fazer quanto a ele. Lula soube aproveitar em seu favor todos os erros cometidos pela direita em um episódio prestes a se esgotar. A direita deu mais uma prova de sua incompetência.

Confirma-se o que os políticos mais experientes estão cansados de saber de cor: ganha eleição quem menos erra e explora com sabedoria os erros alheios. Se a eleição fosse hoje, Lula iria para o abraço e Bolsonaro para a cadeia. Como ela não é hoje…

Bolsonaro irá para a cadeia e Lula continuará tocando o barco, à espera de que ele chegue a um porto seguro. Há muito mar revolto pela frente e tempestades à vista. Sequer pode-se dizer que o pior já passou. Todo cuidado é pouco com frases mal colocadas.

