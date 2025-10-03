03/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa e viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Bolsonaro impõe duas condições para apoiar Tarcísio como candidato em 2026

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bolsonaro-impoe-duas-condicoes-para-apoiar-tarcisio-como-candidato-em-2026

Jair Bolsonaro (PL) sinalizou a aliados que aceita apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como candidato à Presidência da República em 2026, mas impôs duas condições: que Michelle Bolsonaro (PL) seja vice na chapa e que Tarcísio consiga articular a união dos partidos de centro e de direita. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (3/10) em reportagem do jornalista Ranier Bragon, da Folha de S. Paulo.

O movimento ocorre em meio a resistências internas e dúvidas sobre a disposição do próprio governador. Siglas que integram o centrão já manifestaram desconforto com a presença da ex-primeira-dama na chapa, preferindo nomes que possam ampliar o alcance eleitoral de Tarcísio.

Veja as fotos

Reprodução: Internet
Tarcísio e BolsonaroReprodução: Internet
Foto: Eduardo Knapp/Folhapress
Tarcísio de FreitasFoto: Eduardo Knapp/Folhapress
Reprodução: SBT
Governador Tarcísio de FreitasReprodução: SBT
Reprodução: Agência Brasil
TPSOL protocola novo pedido de impeachment de Tarcísio por apoio a medidas de TrumpReprodução: Agência Brasil

Leia Também

Na segunda-feira (29/9), Tarcísio esteve com Bolsonaro em Brasília. Após a visita, declarou à imprensa que é candidato à reeleição em São Paulo em 2026. O ex-presidente, inelegível e em prisão domiciliar, tem recebido diversas lideranças desde agosto.

Até recentemente, Bolsonaro resistia em demonstrar apoio ao governador paulista, temendo perder espaço político diante do avanço dos processos relacionados à trama golpista. Também se mostrava contrário a incluir Michelle como vice. Nos bastidores, porém, passou a defender a presença do sobrenome da família na chapa, convencido de que a ex-primeira-dama pode percorrer o país e mobilizar sua base.

Um eventual acordo prevê que Tarcísio deixe o Republicanos e se filie ao PL até dezembro. A articulação, no entanto, enfrenta obstáculos: Michelle também é cogitada como candidata ao Senado no Distrito Federal, e parte dos partidos que Bolsonaro deseja reunir em torno do governador rejeita a ideia de ter um integrante da família na vice.

Entre as alternativas discutidas, nomes como o do presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), e o da ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP-MS), aparecem em negociações para a vice. Líderes do centrão avaliam que a entrada de Tarcísio na disputa, com o apoio de Bolsonaro, é estratégica para herdar capital eleitoral do ex-presidente, mas defendem uma chapa mais palatável ao centro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost