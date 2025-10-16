bolsonaro-pede-a-moraes-para-comemorar-15-anos-da-filha-em-casa

Em prisão domiciliar, Jair Bolsonaro (PL) pediu autorização ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para comemorar o aniversário de 15 anos de sua filha, Laura Firmo Bolsonaro. O ex-presidente afirmou que pretende fazer uma comemoração, em 18 de outubro, com um almoço de “caráter estritamente familiar e restrito, destinada à celebração da data natalícia da filha debutante”.

No pedido, os advogados de Bolsonaro alegam que “o encontro será simples e reservado”, com a presença de alguns amigos próximos da aniversariante e de amigos da família que habitualmente frequentam o local. Assim, pede que nomes como o da madrinha de Laura, Rosimary Cardoso Cordeiro, o da senadora Damares Alves e de alguns integrantes de grupo de oração sejam autorizados.

Em lista, são divulgados nomes de seis pessoas de convívio da família, exceto de menores, amigos da filha de Bolsonaro. “Ressalta-se que a lista acima não inclui os amigos da aniversariante, todos menores de idade, que igualmente participarão do encontro. Por fim, requer-se autorização para o ingresso e curta hospedagem de Pablo Agustin Fernandez Tabeira, amigo antigo da família, que virá de São Paulo especialmente para a ocasião, pretendendo permanecer na residência entre os dias 17 e 19 de outubro de 2025, conforme faz tradicionalmente em outras visitas”, diz o pedido.

Visita médica

Recentemente, Moraes autorizou a visita da médica Marina Grazziotin Pasolini após o agravamento de episódios de soluço. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Moraes ressaltou que a profissional poderá entrar na residência sem necessidade de comunicação prévia ao STF.

Segundo o ministro, os médicos do ex-presidente estão autorizados a ingressar no imóvel para tratamento médico e, caso seja necessário, “da mesma maneira que poderá ser internado nos casos de urgência, sempre com a obrigatoriedade de comunicação ao juízo, em até 24 (vinte e quatro) horas, com a devida comprovação”.

De acordo com a defesa de Bolsonaro, o ex-presidente apresentou “agravamento de episódios persistentes de soluços, motivo pelo qual se pugna pela célere apreciação do presente pleito”.

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro é ex-presidente

Bolsonaro e Michelle Bolsonaro

Prisão domiciliar mantida

O ministro Alexandre de Moraes também rejeitou o pedido da defesa para revogar a prisão domiciliar e as demais medidas cautelares impostas no processo.

O pedido foi apresentado em 23 de setembro, após a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), que não incluiu Bolsonaro no inquérito que investiga os ataques contra o Brasil articulados pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Moraes salientou que a manutenção da prisão e das medidas cautelares é necessária e adequada, “não só pela condenação do réu na AP 2668, mas também pelos reiterados descumprimentos das medidas cautelares, como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República”.