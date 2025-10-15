bolsonaro-pede-a-moraes-que-libere-visita-de-senador-do-pl

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a visita do senador Rogério Marinho (PL-RN).

O pedido foi endereçado ao ministro Alexandre de Moraes na tarde desta quarta-feira (15/10). O senador visitou o ex-presidente em, ao menos, duas oportunidades desde que Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, desde 4 de agosto.

“O pedido tem por objetivo permitir encontro específico, a realizar-se em data a ser oportunamente ajustada, em razão da necessidade de diálogo pessoal com o Peticionante”, escreveu os advogados do ex-presidente.