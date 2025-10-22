Bolsonaro pede a Moraes visita de Valdemar, Sebastião Coelho e bispo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para receber as visitas do presidente de seu partido, Valdemar da Costa Neto; do desembargador aposentado Sebastião Coelho; e do bispo Rodovalho, fundador da Sara Nossa Terra.

Em prisão domiciliar desde 4 de agosto, Bolsonaro faz os pedidos ao ministro por meio de seus advogados constituídos. No caso dos três, o pedido é para realização de diálogo direto entra as partes.

Somente Valdemar, presidente do PL, pediu uma data específica para encontrar Bolsonaro, o dia 29 de outubro. Nesta terça-feira (21/10), os ministros da Primeira Turma do STF decidiram reabrir investigação contra o presidente do Partido Liberal (PL).

Valdemar havia escapado da denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, mas foi indiciado pela Polícia Federal (PF) no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado. Com a decisão, ele passa a ser investigado pelos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

No voto, Moraes destacou que a reabertura da investigação estava condicionada à eventual condenação de Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, engenheiro e presidente da empresa Voto Legal — Rocha foi condenado a 7 anos e 6 meses.