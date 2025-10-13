Bolsonaro tem nova crise de soluços e pede visita médica em casa

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorização para receber a visita médica em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar, após agravamento de episódios de soluços.

O pedido foi encaminhado ao Supremo pelos advogados de Bolsonaro na manhã desta segunda-feira (13/10). De acordo com a defesa, o ex-presidente apresentou “agravamento de episódios persistentes de soluços, motivo pelo qual se pugna pela célere apreciação do presente pleito”.

Aguarde mais informações.