25/10/2025
Bom para o fígado: saiba como chá de boldo ajuda na saúde do órgão

Cuidar da saúde do fígado é essencial para o bom funcionamento do corpo. O órgão é responsável por desintoxicar o organismo, absorver e metabolizar nutrientes, além de ter outras funções vitais. Uma boa alternativa natural para melhorar as atividades hepáticas é o chá de boldo, feito com as folhas da planta Peumus boldus.

Tradicionalmente, a infusão é utilizada como remédio caseiro para incômodos no fígado e estômago. Compostos bioativos como boldina e flavonoides fazem com que o chá de boldo proteja e estimule o bom funcionamento hepático.

A boldina estimula a produção e eliminação da bile, líquido digestivo responsável pela digestão de gorduras e melhor absorção de nutrientes no organismo. Já o efeito antioxidante e anti-inflamatório dos flavonoides protegem o fígado.

“É um chá bem amargo; por isso, é bom para o fígado. Ajuda a diminuir problemas digestivos e hepáticos”, afirma a nutricionista Carla de Castro, da Clínica Sallva, em Brasília.

Para realmente funcionar, o consumo da bebida deve ser aliado à prática regular de exercícios físicos e uma rotina alimentar saudável.

Além da saúde hepática, o chá de boldo pode melhorar a digestão, aliviar dores, reduzir níveis de colesterol, prevenir infecções e ter ação calmante.

Como preparar o chá de boldo

Ingredientes:

  • 500ml de água;
  • 1 colher de folhas de boldo picadas (secas ou frescas).

Modo de preparo:

Coloque a água para ferver. Desligue o fogo e acrescente as folhas. Tampe, espere 5 a 10 minutos, coe e beba.

Contraindicações da bebida

Para evitar intercorrências, a recomendação é ingerir de uma a duas xícaras por dia. Em excesso, o chá de boldo pode causar efeitos colaterais, incluindo náuseas, diarreia e sobrecarga do fígado. Consuma com moderação e a qualquer sinal estranho, procure acompanhamento profissional.

