bomba-e-caos-em-“vale-tudo”!-heleninha-confessa-assassinato-de-odete,-mas-tia-celina-assume-o-crime

“Vale Tudo” vai pegar fogo nos próximos capítulos com uma reviravolta digna de deixar qualquer um de queixo caído. Heleninha (Paolla Oliveira) finalmente vai confessar: ela acredita que matou a própria mãe, Odete Roitman (Debora Bloch). Isso mesmo. A artista, que estava se recuperando do vício em álcool, afirma que teve uma recaída na noite do crime e se entrega à polícia achando que tirou a vida da mãe em um momento que ela mal consegue lembrar.

O momento é carregado de tensão. Descompensada, fragilizada e devastada por dentro, Heleninha procura a delegacia e se acusa oficialmente do crime, chocando até o delegado. Ela diz que bebeu demais, que tem lapsos daquela noite e que tudo aponta para ela mesma. Resultado? Presa.

Mas aí entra em cena Tia Celina (Malu Galli) para virar tudo do avesso. Determinada a proteger a sobrinha a qualquer custo, a socialite vai até a delegacia e faz uma nova confissão bombástica: diz que foi ela quem matou Odete. Os trechos do roteiro que vazaram na imprensa reforçam essa narrativa: a arma do crime terá impressões digitais tanto da artista plástica quanto de sua tia.

Segundo Celina, Heleninha estava em surto alcoólico, incapaz de fazer qualquer coisa, e que ela mesma, num momento de desespero e raiva, teria cometido o crime. A polícia fica sem saber em quem acreditar, mas com a nova confissão e a inconsistência no depoimento de Heleninha, ela é libertada e Celina acaba atrás das grades.

Agora, a pergunta que fica no ar é: quem está falando a verdade? Teria Celina realmente matado a irmã? Ou estaria apenas cobrindo mais um ato impensado de Heleninha? E mais: será que a verdadeira história da morte de Odete ainda nem começou a ser contada? Uma coisa é certa: esse núcleo ainda vai render muito pano pra manga — e mais algumas idas à delegacia.