Bombeiro filma a própria queda durante salto de Base Jump; assista o vídeo

O bombeiro do Rio de Janeiro Carlos Solto registrou em vídeo o momento em que sofreu um grave acidente durante um salto de base jump na Pedra dos Cabritos, em Castelo, no Espírito Santo.

Nas imagens, ele aparece saltando de uma altura de 850 metros, quando o paraquedas se enrosca, provocando queda livre. Carlos ainda desliza por um paredão rochoso antes de atingir uma área de vegetação.

O acidente ocorreu em 13 de agosto, mas o vídeo só foi divulgado nesta semana. Em publicação nas redes sociais, o bombeiro relatou as lesões sofridas: fratura de sete costelas e da tíbia e duas, além de múltiplas escoriações.

Veja o vídeo: