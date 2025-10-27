27/10/2025
Bombeiro filma a própria queda durante salto de Base Jump; assista o vídeo

Nas imagens, ele aparece saltando de uma altura de 850 metros

O bombeiro do Rio de Janeiro Carlos Solto registrou em vídeo o momento em que sofreu um grave acidente durante um salto de base jump na Pedra dos Cabritos, em Castelo, no Espírito Santo.

Momento do salto do profissional/Foto: Reprodução

Nas imagens, ele aparece saltando de uma altura de 850 metros, quando o paraquedas se enrosca, provocando queda livre. Carlos ainda desliza por um paredão rochoso antes de atingir uma área de vegetação.

O acidente ocorreu em 13 de agosto, mas o vídeo só foi divulgado nesta semana. Em publicação nas redes sociais, o bombeiro relatou as lesões sofridas: fratura de sete costelas e da tíbia e duas, além de múltiplas escoriações.

Veja o vídeo:

