Bombeiros resgatam motor de popa e barco naufragado no rio Moa em Mâncio Lima

Uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Acre realizou com sucesso uma operação de busca e resgate de bens subaquáticos no Rio Moa, no município de Mâncio Lima, nesta quarta-feira, (29). Os itens recuperados são um motor de popa e uma embarcação de alumínio que naufragaram no dia anterior.

O solicitante entrou em contato com o Centro de Operações de Bombeiros (COBOM) pelo telefone de emergência 193, relatando que seu barco de 5 metros havia naufragado próximo à Alameda das Águas. A bordo estava um motor de popa Suzuki D15 (15 HP). O naufrágio teria ocorrido por volta das 15h00 da terça-feira.

A ocorrência foi repassada à guarnição de mergulho, que programou o deslocamento para a manhã seguinte, partindo de sua base às 07h00.

Ao chegar em Mâncio Lima, a equipe coletou informações detalhadas com o proprietário. Com dados precisos sobre o ponto de submersão, os mergulhadores se dirigiram ao local exato, conhecido como a “5ª volta do Rio Moa”, abaixo da Alameda das Águas.

Após a fase inicial da busca, a equipe obteve êxito total durante o segundo mergulho. O motor de popa e a embarcação de alumínio foram localizados e resgatados, sendo devolvidos em seguida ao solicitante.

A missão de resgate, que teve início às 07h00 com a saída da base, foi concluída com a entrega dos bens às 15h30.