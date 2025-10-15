15/10/2025
Bombeiros resgatam uma das cobras mais venenosas do país em cozinha de casa no interior do Acre

A captura de cobras, tanto venenosas quanto não peçonhentas, tem sido frequente em Cruzeiro do Sul

Uma cobra surucucu, considerada uma das espécies mais venenosas do Brasil, foi encontrada na manhã desta quarta-feira (15) dentro da cozinha de uma residência no bairro Tiro ao Alvo, em Cruzeiro do Sul.

O animal foi capturado em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate com segurança. O animal será devolvido à natureza em uma área afastada da zona urbana.

De acordo com a corporação, a captura de cobras, tanto venenosas quanto não peçonhentas, tem sido frequente em Cruzeiro do Sul e em outras localidades do Vale do Juruá. Os bombeiros orientam que, ao encontrar animais silvestres, a população evite qualquer tipo de aproximação, mantenha crianças e animais domésticos afastados e acione imediatamente o serviço especializado para o manejo adequado.

