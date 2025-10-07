07/10/2025
Escrito por Metrópoles
boninho-abre-o-jogo-e-entrega-primeiros-detalhes-de-novo-reality-show

O SBT estreou nesta segunda-feira (6/10) uma nova temporada do reality The Voice Brasil. Fruto de uma parceria com o streaming Disney+, a atração tem, mais uma vez, apresentação de Tiago Leifert e direção de Boninho, que deixou a Globo no ano passado. A atração musical, no entanto, não será o único reality show idealizado pelo ex-global a entrar no ar.

Leia também

“Bem diferente”

Em entrevista ao colunista Gabriel Perline, do programa A Tarde é Sua, Boninho deu os primeiros detalhes do novo programa de confinamento que vem produzindo, mas não disse qual emissora vai transmitir o novo reality.

O diretor, no entanto, garantiu que as negociações já estão acontecendo. “Esse próximo reality que a gente vai construir, já estamos conversando, já tem alguma coisa andando. Eu acho que o público quer mandar no reality… Quem você quer que apresente, como você quer que vote”, disse.

O marido da apresentadora Ana Furtado também deu algumas “dicas” do que o público pode esperar do programa e disse que o reality será “bem diferente”. “Já tem uma novidade que a seleção vai ser bem diferente. O projeto da seleção já é quase o reality. É ano que vem [a estreia], sem falta”, garantiu.

7 imagensElenco do The Voice ReunidoBoninhoBoninho e Tiago LeifertO apresentador Tiago LeifertFechar modal.1 de 7

Boninho

Reprodução/Internet.2 de 7

Elenco do The Voice Reunido

Foto: Rogério Pallatta/SBT3 de 7

Boninho

Reprodução.4 de 7

Reprodução/internet.5 de 7

Boninho e Tiago Leifert

6 de 7

O apresentador Tiago Leifert

Reprodução/TV Globo.7 de 7

Ratinho e Tiago Leifert, do The Voice Brasil

Reprodução/SBT/TV Globo

Record?

Apesar de não revelar em qual emissora o novo reality de confinamento será transmitido, uma fala de Boni, pai de Boninho, pode ter dado a entender que a atração deve ir parar na Record.

Nesta segunda (6/10), o ex-todo-poderoso da TV Globo usou as redes sociais para falar do The Voice Brasil e acabou antecipando o futuro do filho na televisão. “Quero recomendar a estreia do The Voice hoje, às 22h30, no SBT, produzido pelo meu filho Boninho, que está iniciando uma nova fase na carreira e, em breve, vai lançar um reality show na Record, no estilo Big Brother”, afirmou.

Assista:

