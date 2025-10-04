04/10/2025
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Boninho entrega bastidores do novo “The Voice Brasil”: “Mão na massa”

Escrito por Portal Leo Dias
José Oliveira, o Boninho, compartilhou, na madrugada deste sábado (4/10), detalhes dos bastidores do novo “The Voice Brasil”, que agora passa a integrar a grade do SBT. O ex-diretor de gênero do “BBB” deixou a TV Globo em setembro de 2024, após quatro décadas na empresa. No novo canal, ele volta a comandar a atração musical que fez sucesso na emissora carioca.

Em suas redes sociais, o executivo mostrou algumas de suas ações no comando do reality show. No vídeo, ele interage com os músicos convidados e auxilia participantes e demais funcionários em meio à rotina de testes antes da estreia do programa: “Tem uma coisa que eu amo fazer… Tudo num set de gravação”, iniciou.

Boninho seguiu destacando o desejo de participar de cada etapa da produção: “Eu amo fazer tudo mesmo. Não é porque sou diretor que não preciso colocar a mão na massa. Eu limpo, arrumo, troco microfone. É o meu mundo, para entregar um mundo de alegria pra vocês”.

Em conversa com a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, Boninho falou sobre a nova etapa na carreira e as expectativas para o reality musical e deixou claro que encara o momento como um recomeço pessoal e profissional: “Me empolga tudo. Eu já estou empolgado com a minha nova fase. O ‘The Voice’ está muito bacana. Tem um cuidado muito grande, cuidado com as músicas, com o repertório, os participantes”, disse.

No SBT, o diretor vai reeditar a parceria com Tiago Leifert, apresentador do “The Voice Brasil” nos tempos de Globo e que reassume o reality. A responsabilidade de virar ou não as cadeiras fica com Mumuzinho, Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles. O reality volta à TV na próxima segunda-feira (6), às 22h30.

